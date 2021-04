Stasera in tv, 7 aprile, Game of games su Rai2. Juliana Moreira e Amaurys Perez tra gli ospiti

07 aprile 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 7 aprile 2021, secondo appuntamento con “Game of games – Gioco loco” su Rai2 (dalle ore 21,20). Il game show condotto da Simona Ventura, attraverso una serie di giochi spettacolari, metterà alla prova sei vip pronti ad aiutare altrettanti concorrenti “nip” ad arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

L'Eredità, Lorenzo nuovo campione ma non fa il "miracolo"

Ospiti della serata: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Un gruppo di ragazzi e ragazze che, con il loro entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, proverà ad affrontare le sfide a cui il grande lunapark di “Game of Games – Gioco loco” li sottoporrà. Giochi sorprendenti e originali, in cui a fare da padrone è il grande impatto visivo che li caratterizza: da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale.

Denise Pipitone, cambia tutto: slitta il programma tv e la famiglia partecipa, domani la verità

Così Simona Ventura è tornata in pista dopo dopo “The Voice Of Italy”, “Settimana Ventura” e “Fenomeno Ferragni”, ogni mercoledì in prima serata. Il format è nato nella stagione televisiva 2017/2018 , poi è stato sviluppato in Brasile, Australia e Thailandia, per poi arrivare in Europa dove lo show è già stato trasmesso in Germania, Spagna e Portogallo. La versione italiana, prodotta da Blu Yazmine per Rai Due, vede giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 “Vip” affiancati da altrettanti concorrenti. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio. Terminati i 6 round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi della puntata, ma a patto di superare la sfida contro il tempo. “La cosa che mi è piaciuta di questo format è che mi dava la possibilità di tornare a fare la conduttrice a tutto tondo dando le battute e creando il ritmo del gioco. Una dimensione molto mia e mi sono divertita tantissimo. Abbiamo registrato le puntate in Portogallo a dicembre".

A DiMartedì la campagna vaccinale, gli scontri di Roma e i problemi economici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.