Nina Zilli, l'amore per Danti e il paragone con la grande Amy Winehouse

La cantautrice Nina Zilli sarà ospite della prima puntata della nuova serie di Un'ora sola vi vorrei, il programma condotto da Enrico Brignano e in programma stasera, 6 aprile, su Rai 2. Piacentina, 41 anni, Maria Chiara Fraschetta, questo il suo vero nome, è una stimata cantautrice che ha inciso quattro album e partecipato quattro volte al Festival di Sanremo. E' considerata una delle prime ad aver portato il soul in Italia e 50mila lacrime, è stato uno dei suoi brani più amati. Non solo, Nina Zilli ha anche lavorato alla colonna sonora del film Mine vaganti di Ferzan Özpetek.

Ha sempre avuto una vocalità molto intensa, calda e trascinante e sono proprio queste le sue caratteristiche principali. Non a caso i suoi fan l'hanno sempre definita la Amy Winehouse italiana. Un grande complimento rispetto all'immensa Winehouse. Ma dal punto di vista stilistico lei è stata addirittura ancora più contaminata e non si è mai posta limiti, passando dal soul al pop e arrivando persino al rap. E anche nelle partecipazioni al Festival di Sanremo si è sempre presentata con uno stile particolare, ottenendo apprezzamenti e premi. Gli album, come scritto, sopra per ora sono stati quattro: Sempre lontano, L'amore è femmina, Frasi & fumo e Modern Art. 6. Ma è stata protagonista anche di tour che hanno raccolto successo e partecipazione.

Non solo musica nella sua carriera. Anche programmi televisivi e radiofonici. Ma la vita privata? E' una donna molto riservata, comunque molto attiva sui suoi profili social ufficiali. Ogni tanto si diletta anche su TikTok. Dal punto di vista sentimentale è legata a Daniele Lazzarin, da tutti conosciuto come Danti, compositore, produttore musicale ed ex membro e fondatore dei Two Fingerz. Nina Zilli non si è mai nemmeno tirata indietro davanti agli impegni politici e sociali. Si è sempre battuta in favore dei rifugiati e non ha mai fatto mancare il sostegno ad Emergency e Medici senza frontiere.

