L'Eredità, Lorenzo nuovo campione ma non fa il "miracolo"

06 aprile 2021 a

a

a

L'Eredità di martedì 6 aprile 2021 su Rai1,Il nuovo campione è Lorenzo ma domani rivedremo la supercampionessa Martina Crocchia e Antonella sconfitte al triello. Lorenzo ha fallito però alla Ghigliottina

Lorenzo ha giocato per 35 mila euro con cinque parole da legare con una soluzione: "noci, economico, natura 34ma strada e Milano". Lorenzo scrive "finanza" come soluzione. Ma Flavio Insinna scopre la carta con la soluzione: "miracolo". Nella prova finale della Ghigliottina, Lorenzo era arrivato con una eredità di 140 mila euro.

L'Eredità, la "favola" di Valentina si ferma alla Ghigliottina

Al triello, la penultima prova prima della Ghigliottina. erano arrivati Martina, Francesca e Lorenzo. Eliminato Roberto, il campione della serata precedente.

Ieri, nel giorno di Pasquetta, erano infatti riprese le trasmissioni "canoniche" della trasmissione che va in onda prima del tg delle ore 20. dopo una parentesi dedicata (nella settimana di Pasqua) alla beneficenza con un minitorneo fra ex campioni. A vincere era stato Roberto, ingegnere e iscritto per caso dalla figlia Carlotta, che era arrivato sino in fondo con buone intuizioni e risposte tranne che alla Ghigliottina.

Dopo le puntate speciali, di beneficenza, intitolate "L'Eredità per l'Italia 2021", la storica trasmissione Rai era quindi tornata al consueto standard. Al triello finale si erano presentati la supercampionessa Martina Crocchia (in circa un mese di presenze ha vinto 158mila euro), poi Annalisa e Roberto. Proprio quest'ultimo l'ha spuntata e si è presentato per la prima volta, alla Ghigliottina partendo da 170mila euro. Le parole da unire erano "soffrire, deserto, sei tu, signora e tema" dimezzando sola una volta e giocando quindi per 85mila euro. Roberto ha provato con la soluzione destino, ma la parola corretta era solitudine.

L'Eredità, la bellissima Fiorella nuova campionessa: ma alla Ghigliottina sbaglia la Prosa

Dopo il mitico Massimo Cannoletta, il concorrente dei record, è Martina Crocchia che sta caratterizzando il quiz di Rai1 in questo 2021. L'affascinante concorrente romana - che in una recente intervista ha ammesso di provare piacere per il fatto che il pubblico la sta riconoscendo e fermando per strada, non escludendo la possibilità di rimanere attiva nel mondo della tv - ha 39 anni, che ha compiuto nell'apice della sua visibilità in tv, e di professione è una pole dancer che insegna in una scuola di danza. Ha svelato in un'intervista di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica perché da adolescente era molto complessata. Un autentico personaggio incoronato dal pubblico.

L'Eredità, Roberto nuovo campione. Ma per la solitudine niente montepremi alla Ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.