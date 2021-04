DiMartedì, la campagna vaccinale, gli scontri di Roma e i problemi economici

06 aprile 2021 a

Anche stasera in tv, 6 aprile, su La7 andrà in onda il programma condotto da Giovanni Floris: DiMartedì. E' uno dei talk più amati e seguiti dal pubblico che ovviamente in questa annata si è concentrato soprattutto sull'emergenza Covid e sui conseguenti problemi sia economici che politici. Uno dei temi principali della serata sarà nuovamente la campagna vaccinale. Tutti continuano a ripetere che c'è bisogno di aumentare la velocità delle somministrazioni dei farmaci e il governo guidato da Mario Draghi sta cercando di cambiare passo.

Le inoculazioni sono cresciute negli ultimi giorni, ma si vuole arrivare addirittura a raddoppiarle. Naturalmente nel corso della puntata si parlerà anche della questione Astrazeneca e delle decisioni sulle inoculazioni di questo siero. Il dibattito riguarderà anche le dosi prodotte da Johnson&Johnson che saranno disponibili da metà mese e che dovrebbero consentire una notevole velocizzazione, visto che è necessaria una sola iniezione per essere vaccinati. Durante la puntata di questa sera ovviamente si parlerà anche degli scontri che ci sono stati nella giornata di oggi, martedì 6 aprile, a Roma, in piazza Montecitorio, tra ristoratori e commercianti (che stavano protestando per l'ennesima chiusura) e uomini delle forze dell'ordine, in strada per il controllo dell'iniziativa. Ci sono stati lievi tafferugli e un poliziotto è rimasto anche ferito.

E' chiaro che dal punto di vista economico il Paese è sempre più in difficoltà. Ma a proposito di chiusure e restrizioni, si affronterà nuovamente il tema del sistema delle aree colorate, visto che dopo il lockdown generale di Pasqua, ora si torna alla differenziazione tra le regioni. A partire da domani, inoltre, ritorno in classe per milioni e milioni di studenti. Come sempre non mancheranno le analisi politiche, né la diffusione dei sondaggi di Nando Pagnoncelli. Gli ospiti come al solito saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio.

