Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 aprile 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 aprile 2021: qui di seguito le previsioni delle stelle segno per segno. Che cosa accadrà nella giornata secondo gli astri.

ARIETE

La bontà che vi contraddistingue vi fa apprezzare da tutti coloro che vi circondano. Amici e parenti amano passare del tempo con voi.

TORO

Avete preso delle decisioni importanti ma addesso iniziate a dubitare di aver fatto la scelta giusta. Non si torna più indietro, purtroppo.

GEMELLI

Inutile lamentarsi degli amici che non vi cercano mai. Vi siete fatti sentire ultimamente? Forse dovreste essere oi più disponibili.

CANCRO

A volte è difficile comprendere le vostre decisioni. Tuttavia, siete persone sincere e umili. Andate per la vostra strada con sicurezza.

LEONE

Siete alla ricerca del grande amore ma non riuscite proprio a trovare la persona giusta. Ricordatevi che nessuno è perfetto, nemmeno voi.

VERGINE

Dopo un periodo di incertezza avete finalmente trovato il vostro equilibrio. Tutto procede come avete desiderato: ve lo meritate!

BILANCIA

Siete molto ligi al dovere ma ultimamente state vedendo pochi risultati. Forse è perché, nonostante gli sforzi, fate le cose in modo sbagliato.

SCORPIONE

La giornata inizierà in maniera molto fiacca e malinconica, ma una chiacchierata con una persona speciale la rivitalizzerà.

SAGITTARIO

Dovete guardare con più ottimismo al futuro. Soltanto in questo modo riuscirete a superare le difficili sfide davanti a voi.

CAPRICORNO

Se arrivate ogni giorno a sera stanchi morti, forse è il caso di prendervi una pausa durante la giornata. O il vostro fisico non reggerà.

ACQUARIO

Sforzatevi di mantenere un certo contegno, anche di fronte a quelle persone che vi danno sui nervi e che proprio non sopportate.

PESCI

Molti si lamentano della vostra scarsa capacità di ascolto. Pensare sempre a voi stessi potrebbe rendervi antipatici agli occhi degli altri.

