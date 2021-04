Un'ora sola vi vorrei, il ritorno di Enrico Brignano. L'ospite è Nina Zilli

06 aprile 2021 a

Stasera in tv, 6 aprile 2021, su Rai 2 torna l'appuntamento con Enrico Brignano: Un'ora sola ti vorrei. Brignano ha ottenuto il successo nella prima stagione autunnale del 2020, ma anche negli speciali del periodo di Natale ed ora torna un programma considerato innovativo che ha saputo ottenere il consenso da parte del pubblico, ottenendo ottimi risultati. Del resto è un'ora di pur divertimento che Enrico Brignano costruisce addosso a se stesso, mettendo in evidenza le sue caratteristiche più divertenti. Spinge i telespettatori a rileggere il mondo e il nostro Paese con grande ironia e senza mai rinunciare all'empatia.

E' stato sempre considerato uno show costruito in maniera molto originale e anche lungo a sufficienza. Racconti mai banali, satira, costume, comicità, ironia. Brignano nel suo show mette di buon umore, fa sorridere ma anche riflettere. E non manca la musica che viene affidata con nel corso della precedente stagione ad una band di dieci elementi che sono guidati dal maestro Andrea Perozzi. Inoltre anche il ballo con le coreografie di Thomas Signorelli. L'ospite della prima puntata? E' Nina Zilli, Maria Chiara Fraschetta il suo vero nome, cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica, classe 1980, autrice di quattro album e per altrettante volte protagonista sul palco del Festival di Sanremo.

Novità importante per questa edizione. Al programma parteciperà anche l’attrice comica Marta Zoboli, che vestirà gli inediti panni di una esperta di vaccini. La puntata di questa sera si aprirà con una riflessione ironicamente amara sulla seconda Pasqua, e la relativa Pasquetta, che gli italiani hanno vissuto dovendo affrontare le limitazioni dettate dalla pandemia. Anche in questa stagione, accanto ad Enrico, la compagna Flora Canto e l’ormai cult “scena del letto” dove i coniugi con ironia commentano i fatti della puntata, e non solo. Un programma particolarmente atteso che terminerà intorno alle 22.45, seguito poi da Voice Anatomy.

