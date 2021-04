Miranda Martino, le violenze sessuali e lo scandalo dello foto rubate

06 aprile 2021 a

a

a

Miranda Martino è una delle cantanti e attrici più apprezzate nel panorama italiano. Nel suo passato tuttavia ci sono dei momenti bui. Nel suo libro autobiografico “Caduta in un gorgo di torbide passioni”, pubblicato nel 2018, due episodi che hanno profondamente segnato la sua vita: "Ho scritto la mia autobiografia perché avevo dei fantasmi che mi rullavano nella testa e avevo intenzione di farli uscire. Sono accadute due cose molto gravi nel corso della mia vita e ho deciso di raccontarle al pubblico levandomi tutte le paure legate a questi fatti”, ha raccontato in un'intervista dell'epoca.

Pina Turco, dal matrimonio con il produttore Edoardo De Angelis il figlio Giorgio

Il primo episodio di violenza risale a quando non era ancora famosa e subì abusi da una ragazzo: “Non sapevo neanche chi era… Si chiamava Enrico, faceva il fonico. Lui mi ha accompagnato a casa, è venuto al primo piano, mio ha trascinato al quarto piano tenendomi il braccio”, ha raccontato in lacrime durante una puntata di Domenica In. Il secondo episodio risale alla fine degli anni ’50, quando Miranda Martino era già famosa. Il tranello le viene teso da colui che la cantante definiva il suo maestro che la fotografò nell’intimità con due uomini: “Adoravo il maestro, mi aveva insegnato tante cose, ma una sera, complice l’alcool, finii a letto con lui. Non so se mi avesse drogata, ma, sia pur stordita, mi accorsi che nella stanza non eravamo soli…”, ha raccontato Miranda in un’intervista.

Miranda Martino e Pierpaolo Spollon ospiti di Serena Bortone

Miranda Martino nel 1962 si è sposata per la prima volta a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, con il giornalista Ivano Davoli. Poi con l’attore e doppiatore Gino Lavagetto. Dalla loro unione è nato il figlio Fiodor. La cantante e attrice sarà ospite questo pomeriggio, 6 aprile, della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda su Rai 2 a partire dalle 14. Un'occasione per ripercorrere la sua carriera.

Pierpaolo Spollon e la fidanzata Angela. Stanno ancora insieme?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.