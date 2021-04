Pierpaolo Spollon è ancora fidanzato con Angela? Resta il mistero

06 aprile 2021 a

Pierpaolo Spollon è uno degli attori più amati del momento. Nell’ultimo anno ha preso parte a “Doc-Nelle tue mani”, “Che Dio ci aiuti 6” e “Leonardo”, in cui interpreta Michelangelo. Vista la sua crescente notorietà cresce anche la curiosità rispetto alla sua vita privata. Nella vita dell'attore c'è una certa Angela. Era stato lui a parlarne negli anni scorsi e, da quello che sembra, i due potrebbero essere ancora fidanzati. Nel 2015, parlando a Gossip e Tv, disse di aver messo la testa a posto dopo il liceo grazie a lei: “Una ragazza dolcissima e molto intelligente, ma soprattutto un’ottima cuoca. Lei fa dei primi strepitosi, mi ha conquistato con la pastasciutta, fa dei sughi fantastici. Però devo dire che come fa lei il branzino con le patate, non ci sono eguali!”.

Sul set di Dio ci aiuti 6 ha avuto - a livello di finzione della fiction - una tormentata storia con Diana Del Bufalo. Molti telespettatori avevano favoleggiato una storia d'amore tra i due. Ma è stato lo stesso Pierpaolo Spollon ha recidere ogni voce: "Siamo molto simili. Io con lei mi sono trovato benissimo. Lei, invece, soffre questa cosa. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”, ha raccontato l’attore in una recente intervista. Recentemente l’attore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, che annuncia la sua decisione riguardo alla sua presenza nelle prossime stagioni della serie-tv Rai molto seguita.Una scelta che appare irremovibile anche se molti fans gli chiedono di tornare indietro.

Miranda Martino e Pierpaolo Spollon ospiti di Serena Bortone

Questo pomeriggio, 6 aprile, alle 14 Pierpaolo Spollon sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Un modo per parlare della sua carriera e dei suoi progetti futuri.

