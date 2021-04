Oggi un altro giorno, la puntata del 6 aprile. Miranda Martino e Pierpaolo Spollon ospiti di Serena Bortone

06 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento "Oggi è un altro giorno". Appuntamento alle 14 su Rai 1 con il salotto condotto da Serena Bortone. Sono stati annunciati gli ospiti della puntata di martedì 6 aprile. Ospiti della trasmissione pomeridiana della rete ammiraglia saranno Miranda Martino e Pierpaolo Spollon.

Miranda Martino, attrice e cantante di 87 anni racconterà la sua storia svelando anche alcuni aspetti della sua vita privata. Ampio spazio alla sua carriera. con la partecipazione ai festival di Sanremo e la partecipazione, in qualità di attrice, a diversi lavori. Parlerà anche della sua vita privata, dei suoi matrimoni e dei figli. Poi nel salotto pomeridiano di Rai Uno sarà la volta di Pierpaolo Spollon interprete di fiction Rai, come “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti” e “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero. Un modo per conoscere meglio, attraverso le atmosfere pacate della trasmissione di Rai 1, i due ospiti del pomeriggio targato Serena Bortone.

Insomma un appuntamento da non perdere per conoscere i due protagonisti che animeranno il pomeriggio di Rai 1 insieme a Serena Bortone. La conduttrice sarà affiancata come sempre dai cosiddetti affetti stabili. personaggi dello spettacolo che accettano di dare una mano in studio alla conduttrice. Oggi ci saranno il campionissimo de L'Eredità Massimo Cannoletta che dispenserà le sue solite pillole di saggezza e conoscenza con i 5 minuti nei quali parlerà di un argomento specifico facendo conoscere degli aspetti sconosciuti della storia e del costume. Inoltre tra gli affetti stabili ci sarà Jessica Morlacchi e poi Laura Efrikian. Al pianoforte la presenza stabile ormai da settimane nel programma è quella di Memo Remigi che farà rivivere tramite alcune canzoni le atmosfere del passato. L'appuntamento per tutti gli appassionati del programma è dunque alle 14. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per seguire il consueto salotto pomeridiano.

