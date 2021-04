Uomini e Donne, Erica Vittoria Hauser muore nel sonno: l'ultimo video dell'ex modella e tronista

06 aprile 2021 a

Lutto a Uomini e Donne. E' morta nel sonno nella sua casa a Roma, Erica Vittoria Hauser, ex protagonista del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ed ex modella. Hauser aveva lasciato il programma nel 2013 insieme a Ivano Rotoli, l’uomo per il quale aveva deciso di partecipare al programma dopo averlo visto da casa.

La loro storia d’amore era durata solo qualche mese prima di interrompersi definitivamente.

La notizia della morte di Erica è stata condivisa sui social dai familiari e da alcuni degli ex protagonisti del programma. Le cause della morte della donna, 44 anni, non sono state ancora rese note. Era originaria del Principato del Liechtenstein, Erica viveva a Roma da anni. Laureata in architettura a Firenze e diplomata chef, lavorava anche nel campo della moda e dell’arredamento di interni. Aveva cominciato a sfilare da giovanissima, quando aveva solo 13 anni.

Secondo quanto riferisce fanpage.it Erica sarebbe morta nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile. I funerali saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. Sono stati i familiari della donna a condividere luogo e data dell’ultimo saluto alla Hauser sulla pagina Facebook della donna che conta migliaia di amici e follower. Erica aveva condiviso l’ultimo video sul suo profilo Facebook solo qualche giorno fa. "Lontana dalla televisione da anni, era solita curare i suoi spazi social che aggiornava con foto e informazioni legate al suo lavoro e alla sua vita privata", riporta ancora Fanpage.. A condividere la notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa anche Claudia Montanarini, ex tronista e opinionista che per anni è stata volto delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi.Nell'ultimo video postato su Facebook, Erica appare sorridente.

