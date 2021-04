Carbonara Day, via alla spaghettata social più grande del mondo: la ricetta perfetta

06 aprile 2021 a

a

a

E' il giorno della carbonara. Eccoci al Carbonara Day, 6 aprile 2021. I pastai di Unione Italiana Food e il re della Carbonara Luciano Monosilio e lo youtuber Wilwoosh raccontano in una maratona social che comincia oggi alle ore 12.00, in diretta sui canali social WeLovePasta, curiosità, consigli pratici e le ricette sbagliate che hanno dato vita alla Carbonara come la mangiamo oggi. Il tema di oggi è MyCarbonara. Puristi e innovatori condivideranno la loro "Carbonara perfetta"., seguendo il dibattito su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara.

Video Masterchef 9, Francesco e la pasta carbonara omaggio alla sua Roma. Insegna ai giudici il robottino

Il Carbonara Day è la "spaghettata social" più grande del mondo dedicata alla ricetta di pasta più amata e condivisa. Ad oggi oltre 1.4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag #Carbonara. Ideato dai pastai di Unione Italiana Food e supportato IPO - International Pasta Organisation, il #CarbonaraDay ha raggiunto in 5 anni una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone, diventando appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina. Ma cosa significa #MyCarbonara? Per i puristi esiste solo una maniera per farla e 5 ingredienti canonici: pasta, guanciale, pecorino, uovo, pepe. Gli innovatori invece credono che, essendo la pasta un piatto versatile, non debbano esserci limiti alle reinterpretazioni di questa ricetta. La verità sta nel mezzo: non esiste la carbonara perfetta, ma quella "perfetta per me»" #MyCarbonara, appunto. A patto, s’intende, che il tocco dell’autore rispetti lo spirito della ricetta originale.

Una Guida realizzata da Unione Italiana Food assieme a Luciano Monosilio, il "re" della Carbonara, rivela come anche il minimo intervento possa cambiare il risultato finale. Il guanciale tagliato a strisce sottili è più croccante e sapido rispetto a quello a dadini, che invece è più morbido e importante nella masticazione. Fondamentale è la percentuale di grasso, l’anima della

Carbonara perché se ben cotto e rosolato le dona un sapore incisivo. Per quanto riguarda il formaggio, il pecorino in purezza è più sapido, mentre un mix di cacio di pecora e vaccino rende il piatto più avvolgente e morbido, adatto a più palati. Per l’uovo, la salsa deve essere cremosa e non liquida: la proporzione giusta per quattro commensali è di tre tuorli e un uovo intero. Il pepe nero dona più profumo alla crema rispetto a quello bianco. E arriviamo alla pasta: spaghetti, rigatoni o mezze maniche sono ben accetti, seppur con risultati diversi. Nel caso degli spaghetti, il condimento li avvolge quasi come fossero una pasta all’uovo, mentre la pasta corta riesce a «catturare» condimento e guanciale che, in questo caso, diventa parte integrante del piatto mentre negli spaghetti fa quasi da contorno.

Video su questo argomento Coronavirus, Diletta Leotta sexy anche mentre prepara la carbonara: ma c'è un problema con le uova VIDEO Roberto Minelli

Il #Carbonara Day inizia oggi a partire dalle ore 10 con un live twitting. Alle 12 al via la diretta social su Instagram, Facebook e Twitter. Assieme ai pastai di Unione Italiana Food, lo Chef Luciano Monosilio, lo youtuber e pasta lover Wilwoosh (che ha provato a replicare più di una "Carbonara sbagliata") e Eleonora Cozzella, foodwriter, grande esperta di pasta e autrice del libro "La Carbonara perfetta". Per partecipare basterà seguire gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara. Una giornata davvero speciale.

Benedetta Rossi regala la video ricetta della carbonara di asparagi: piatto di primavera per i fan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.