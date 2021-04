Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi va in Playa Esperanza. Daniela Martani eliminata, poi abbandona

05 aprile 2021 a

Puntata ricca di colpi di scena e sorpresa quella di lunedì 5 aprile 2021 dell'Isola dei Famosi. Oltre alla classica eliminazione con la nomination, iniziata nella puntata precedente, Ilary Blasi nel corso della serata ha "aperto" infatti una nomination a sorpresa. Le eliminate della palapa sono quindi Daniela Martani e - non senza stupore - Elisa Isoardi.

Daniela Martani perde il duello con Drusilla Gucci, Elisa Isoardi invece quello con Andrea Cerioli. Ma entrambe hanno una seconda chance: quella di continuare l'avventura nell'Isola dei Famosi nell'isola segreta a Playa Esperanza dove ci sono già altre due concorrenti: Vera Gemma e Miryea Stabile. Alle quali si aggiungerà solo Elisa Isoardi unica ad accettare la sfida: Daniela Martani invece abbandona.

Nel corso della puntata non sono mancate le scintille tra Isoardi e l'opinionista Tommaso Zorzi. Infatti se in settimana i naufraghi non se le mandano a dire, durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2021, i concorrenti sembrano essere tutti amici. Un atteggiamento che Tommaso Zorzi, dallo studio ha sottolineato con una provocazione: "Basta con questo buonismo, smorzate tutto e siete noiosi". "Ma quale buonismo Tommaso la stessa cosa facevi tu al GF" replica piccata la Isoardi , "No amore infatti l'ho vinto", chiude Tommaso. L'attacco della Isoardi a Zorzi non è piaciuto a un'ex gieffina , Stefania Orlando che via Twitter ha sostenuto come sempre il suo amico: "Evindentemente la Isoardi ha visto un altro GF". Nel finale della puntata è poi andata in scena la prova leader, la mitica prova del fuoco che ha visto sfidarsi Roberto Ciufoli e Angela Melillo. Il comico vince resistendo 2'52" anche se Angella è una grande lottatrice e va vicino al colpaccio, dove essere già stata leader, tenendo duro sino a 2'36".

