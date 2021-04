Ilary Blasi supersexy: scollatura vertiginosa, abito e scarpe da duemila euro

05 aprile 2021 a

a

a

Ilary Blasi supersexy anche per la puntata di Pasquetta, oggi lunedì 5 aprile 2021, dell'Isola dei Famosi. Come al solito c'è grande curiosità per il look della conduttrice romana moglie di Francesco Totti, sempre impeccabile e glamour anche nelle precedenti puntate. Ilary per l'occasione ha indossato una giacca bolero cropped insieme ad una gonna lunga e stretta a vita alta. Entrambi i capi sono total back e ricoperti di borchie nere, in bella mostra le sue forme con un vedo non vedo del seno.

Isola dei Famosi, doppia eliminazione e due nuove concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

La marca è Judy Zhang e il prezzo è di 1360 dollari per la giacca e di 1080 dollari per la gonna. Per quanto riguarda le scarpe, invece, sono gialle fluo del brand Casadei e hanno un costo di 575 euro come riporta Novella2000. Nelle precedenti puntate Ilary aveva vestito capi firmati Lia Stubbla, ma anche Francesco Paolo Salerno e ancora Balmain. Giovedì scorso, invece, aveva scelto un bellissimo tailleur nero appartiene al brand Genny.

Una puntata scoppiettante quella condotta dalla bella romana, ex letterina di Passaparola a inizio della sua carriera in tv, che ha visto due nuovi ingressi e una eliminazione in più a sorpresa. Oltre a tante polemiche e alcune divertenti prove tra cui una che ha messo in palio la lasagna. Molto carico l'opinionista Tommaso Zorzi che ha attaccato duramente in naufraghi poco propensi a mettersi in discussione e a metterci la faccia nelle situazioni che possono creare polemica: "Avete rotto le palle, c'è troppo buonismo nell'isola" ha detto il vincitore del Grande Fratello Vip sempre voglioso di vedere scintille nel corso delle puntate dell'isola. Ilary sempre più a suo agio e padrona di casa dell'Isola dei famosi con il suo slang molto romano e con la battuta sempre pronta senza far si che nessuno dei naufraghi si prenda troppo sul serio.

Miryea Stabile, la pupa che ora se la gioca a Playa Esperanza: la sua storia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.