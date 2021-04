Wanda Nara: "Il mio look da quarantena". Sfoggia una giacca da tremila euro e mette in palio una playstation

05 aprile 2021 a

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi ex calciatore dell'Inter e ora al Psg, dopo le festività pasquali trascorse a Parigi con il marito e tutti i suoi figli è tornata a Milano. Il viaggio è stato condiviso sui social e alla fine ha postato una foto in cui è ritratta nel terrazzo del super attico in cui vive con vista sul grattacielo Torre Diamante nel complesso direzionale di Garibaldi/Porta Nuova. La foto, in viene raffigurata in giacca e pantofole e le gambe in bella mostra, è accompagnata dalla didascalia "il mio look da quarantena". Un look decisamente alla moda - il capo che indossa è della nota marca Balenciaga - è anche extralusso. La giacca che indossa infatti ha un valore di circa tremila euro. Insomma, una quarantena con armadio da capogiro per la bella argentina che non rinuncia a ostentare capi griffati nei suoi contenuti social.

A proposito di marchi. Nelle stories sempre su Instagram proprio Wanda, insieme al marito Mauro Icardi, sta portando avanti una sorta di lotteria social. Tra coloro che seguiranno un paio di pagine legate a marchi di business sarà sorteggiato un vincitore che avrà come premio una playstation ultimo modello. E per chi condivide le storie ha più possibilità: un post che ha portato in dote alla show girl argentina oltre 250mila like. Numeri da urlo per Wanda che su Instagram è seguita da oltre 7,5 milioni di followers.

Ecco perché indossare un marchio extralusso con annesso capo costoso è molto semplice. Una quarantena d'oro per Wanda sempre sulla cresta dell'onda social in attesa di poter tornare a fare televisione dopo l'esperienza come opinionista di Tiki Taka alla base, dopo numerose polemiche con la società, dell'addio di Icardi all'Inter. E chissà che nei prossimi mesi l'attaccante argentino non possa tornare nuovamente in Italia.

