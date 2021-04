Miryea Stabile, la pupa che ora se la gioca a Playa Esperanza: la sua storia

05 aprile 2021 a

a

a

Miryea Stabile è una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi 2021. Eliminata al televoto dopo il duello con Awed, che così resta nell'isola principale con tutti gli altri naufraghi. Alla vincitrice de "La Pupa e il Secchione" è stata però data la possibilità di restare a Playa Esperanza, la nuova isola degli eliminati. A Miryea è stato proposto di continuare il suo percorso lì, lei ha accettato subito.

Prima di abbandonare la Palapa, Stabile ha dovuto salutare gli altri naufraghi con il "bacio di Giuda". Miryea ha scelto la persona alla quale attribuire una nomination. La "pupa" ha deciso di baciare Drusilla Gucci, la naufraga con la quale aveva inizialmente legato ma che poi l'aveva nominata per il suo allontanamento dal gruppo. Miryea ha voluto dunque ricambiare l'amica con la stessa moneta.

Daniela Martani, quando confessò di essere ecosessuale: "Amo la Terra"

Miryea ha 22 anni ed è originaria di Brescia. Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico. Tra le sue esperienze lavorative compaiono anche quella di hostess, modella e fashion blogger prima di quella televisiva (ha partecipato anche a Ciao Darwin) Si trova all'Isola dei Famosi grazie al forfait di Carolina Stramare: ha preso il suo posto nel cast. Proprio grazie alla sua partecipazione al programma il suo account Instagram raggiunge i 147 mila follower e il suo motto diventa “Vivo la vita come viene, a volte mi riesce bene”.

Drusilla Gucci, la modella che sogna di scrivere libri e colleziona ossa di animali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.