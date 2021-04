Daniela Martani, quando confessò di essere ecosessuale: "Amo la Terra"

05 aprile 2021 a

Anche il giorno di Pasquetta Ilary Blasi tornerà al timone de L’Isola dei Famosi 2021 insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, i suoi opinionisti, pronti a capire chi tra Daniela Martani e Drusilla Gucci lascerà il programma questa sera.

Proprio Daniela Martani è una delle concorrenti più discusse del reality per la capacità di generare sempre polemiche e diverbi nella quotidianità dell'isola. Classe 1973, romana, grande amante degli animali, in Italia è conosciuta sia per le numerose lotte animaliste sia per la sua posizione no vax ma anche per le affermazioni sul Coronavirus. E' diventata nota al grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello del 2009 mentre lavorava per Alitalia come hostess. Con la notorietà acquisita Martani si fa portavoce della protesta dei lavoratori contro Alitalia guadagnandosi il soprannome di "pasionaria di Alitalia". Presente in numerosi salotti televisivi, soprattutto di Barbara D'Urso, Daniela ha anche lavorato in radio e come dj (è stata recentemente allontanata da radio Kiss Kiss per le sue dichiarazioni sul Covid).

Tra le varie polemiche collegate a Daniela Martani, le più recenti riguardano la pandemia. Tra le varie affermazioni sul Covid compaiono la dichiarazione sui vegani "Noi vegani siamo gli unici ad evitare che si diffondano questi virus. Mangiando la carne e certi tipi di animali si diffondono i virus. Avete mai sentito di un virus che deriva da ceci o dai fagioli?". Della sua vita privata si sa poco, solo che non ha un buon rapporto con il padre. Per quanto riguarda l'amore si sa ancor meno, al momento dovrebbe essere single, lei si definisce molto decisa, testarda e difficile da conquistare. Nel 2016 ha spiegato di ritenersi ecosessuale ovvero pensa che la terra sia un'amante "moltiplicatrice di erotismo". Oggi rischia di lasciare l'isola: la sentenza passa alla decisione del televoto.

