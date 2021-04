Drusilla Gucci, la modella che sogna di scrivere libri e colleziona ossa di animali

05 aprile 2021 a

a

a

Drusilla Gucci è una modella, appartenente a una delle famiglie più prestigiose in questo settore. E' attualmente anche una concorrente de L'Isola dei famosi 2021, in onda al lunedì e al giovedì su Canale5 e condotta da Ilary Blasi. Appartiene appunto ad una delle famiglie più importanti nell’ambito della moda e del lifestyle, ma le sue passioni esulano da ciò che ha reso celebri i suoi congiunti ormai da generazioni. Drusilla Gucci è infatti nata a Firenze il 2 Aprile del 1994 (sotto il segno dell'Ariete).

Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

La ragazza è figlia di Umberto e Stefania Gucci ed è pertanto la pronipote di Guccio Gucci, stilista e fondatore dell’omonimo marchio conosciuto in tutto il mondo. Per il momento Drusilla, bionda e con un volto angelico che non passa inosservato, fa la modella, ma il suo sogno è un altro: scrivere libri. Proprio così: questa bella fanciulla cresciuta a pane, moda e stile, vorrebbe “da grande” fare la scrittrice.

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci alla madre: "Papà esiste ancora?". Gelo in studio | Video

“Il semplice gesto di aprire un libro regala una libertà illimitata - ha spiegato in un passato post su Instagram -. La carta e l’inchiostro, come una formula magica, possono trasportare in mondi lontani, così lontani da essere sparsi nell’universo, o sommersi nelle curve polverose della storia. Leggere non serve a passare il tempo, insegna ad espandere le concezioni mentali, a conoscere e rispettare culture diverse dalla propria, ad assaporare esperienze che al momento non si possono vivere. Ma soprattutto stimola la riflessione e l’immersione nel proprio io. Leggere è innanzitutto un viaggio dentro se stessi ed un imparare a nuotare nell’oceano della fantasia”. La giovane Gucci appare anche durante i collegamenti in Honduras immersa in un mondo tutto suo, con frasi che a volte stupiscono i colleghi naufraghi e il pubblico in studio. Come quando ha parlato della sua passione per gli animali, cavalli in particolare, confidando: "Io colleziono ossa di animali", ha spiegato. E chissà se queste sue passioni spaventino i fidanzati che via via si sono innamorati della sua originalità e la sua bellezza particolare.

Isola dei Famosi, doppia eliminazione e due nuove concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.