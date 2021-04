Pierpaolo Pretelli, il figlio Leo presentato a Giulia: l'ex Velino pronto per Tale e quale show

Francesco Fredella 05 aprile 2021 a

Pretelli e Salemi, in radiovisione su Rtl 102.5 News l’annuncio che manda in tilt la Rete. Giulia e Leo adesso si conoscono. Il figlio di Pierpaolo Pretelli, nato dall’amore passato con Ariadna Romero, ora conosce la Salemi (di cui l’ex velino si è innamorato nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip 5). In collegamento Zoom con Rtl 102.5 News, in radiovisione sul canale 737 di Sky, Pretelli si è raccontato a Francesco Fredella. “Proprio domenica 4 aprile, nel giorno di Pasqua, ve lo dico, ho presentato mio Giulia a mio figlio. Che le ha chiesto di diventare suo fidanzatino. Vanno già d’accordo”, racconta Pretelli.

E i fan vanno in delirio. L’intervista è arrivata prima in tendenza, rimanendo così per ore. Pretelli, poi, svela di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto”, dice. E infatti, da rumors, Pretelli potrebbe essere uno dei concorrenti di Tale quale show (in onda su Rai1). Da poco è entrato a pieno titolo nella “Nazionale cantanti”: si tratta di un una vera e propria promozione. Ora, però, Pierpaolo si gode l’affetto (anzi l’amore) di Giulia. “Aspettiamo l’arrivo del figlio o della figlia, ancora non sappiamo, di mio fratello Giulio e Alessia. Sono giovanissimi ed innamorati. Potranno contare sul nostro aiuto”, conclude.

Pierpaolo, poi, ha chiuso 45 minuti di collegamento ringraziando l’esercizio di fan. “Sono tanti, sempre attenti alla nostra storia d’amore. Posso ringraziarli?”, chiede in diretta. Detto, fatto. Ed è verissimo: i “Prelemi”, ovvia i fan della coppia, sono davvero tantissimi. Durante l’intervista a Rtl 102.5 News si sono scatenati con oltre 20 mila tweet, mandando letteralmente nel panico la Rete. Amore puro.

