Beatrice Marchetti, dalla passione per le scarpe all'amore per la musica: poi amici e social

Beatrice Marchetti è una modella italiana, molto apprezzata tra gli addetti ai lavori. Beatrice è annunciata come nuova concorrente de L'Isola dei famosi 2021 e farà il suo approdo in Honduras con gli altri naufraghi protagonisti del reality nella puntata di lunedì 5 aprile. Modella bresciana, originaria di Zone, comune lombardo di 1.043 abitanti, la Marchetti - che oggi ha 25 anni - si è fatta notare quando appena sedicenne ha stregato le passerelle parigine sfilando per Giambattista Valli.

“La ragazza bresciana - scriveva Ilgiornaledibrescia.it già nel 2012 - dopo aver realizzato il suo primo book, aveva già ipnotizzato Coveri, che l’aveva voluta per presentare le sue ultime creazioni. Centottantuno centimetri, Beatrice ha sempre sognato di fare la modella e adesso sta trasformando il sogno in realtà. A Parigi - era la conclusione dell'articolo di 9 anni fa - è stata l’autentica protagonista della sfilata di Giambattista Valli”. Dopo aver spiccato il volo, Beatrice ha posato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Nel 2018, inoltre, la Marchetti ha ottenuto una piccola parte nel film Loro di Paolo Sorrentino. La modella si contraddistingue per il suo stile fresco e semplice e per la sua bellezza al “naturale” senza esagerazioni o trucchi eccessivi.

E proprio questo stile che porterà nel reality in Honduras di Ilary Blasi. Dovrà invece rinunciare, come ha detto in diverse interviste, alle scarpe (che ama comprare in quantità industriali), allo shopping (quasi da acquisto compulsivo) e alle sue passioni: “Musica, amici e facebook". Tra le cose che ama pure i viaggi, la scoperta di nuove culture e il nuoto. Appuntamento dunque su Canale5 a partire dalle 21,40, con L'Isola dei Famosi 2021 con la settima puntata del reality. Beatrice Marchetti sarà una nuova concorrente insieme all'ex campionessa di sci Isolde Kostner.

