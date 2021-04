Città segrete, alla scoperta di Venezia con Corrado Augias

05 aprile 2021 a

a

a

Città segrete. Stasera in tv, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 torna l'appuntamento con il programma codnotto da Corrado Augias. Nella serata di oggi permetterà ai telespettatori di conoscere meglio una delle città italiane più amate nel mondo: Venezia. Sarà dedicata proprio a Venezia la puntata del programma. Venezia, la città divisa non solo tra Occidente e Oriente, ma anche e soprattutto tra la terra e l'acqua. Un particolare che per secoli è stata la sua forza, facendola diventare anche una potenza e un vero e proprio punto di riferimento di un vasto territorio che comprendeva anche le pianure e le montagne.

Gli effetti della Pasqua blindata: Ibiza piena di turisti e Capri deserta

Come e perché ci era riuscita Venezia? Quali erano i suoi segreti? Come riusciva a difendersi ed esaltarsi? La puntata di Città segrete aiuta a comprendere meglio e a conoscere l'amata città lagunare. Una occasione quando ormai mancano pochi giorni dalla celebrazione dell'anniversario di quella che fu la sua fondazione: la bellezza di 1600 anni fa. Corrado Augias consente questa sera al pubblico di conoscere meglio le calli, i campi, i canali, i principali monumenti e le opere d'arte. Ma anche quelli che sono veri e propri segreti della città di Venezia.

La fuggitiva, la nuova serie: Arianna accusata di aver ucciso il marito

L'ufficio stampa della Rai definisce il programma di Pasquetta su Rai 3 "un racconto di luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: si viaggerà tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Un racconto reso ancora più appassionante grazie allo stile inconfondibile della narrazione del conduttore". Di sicuro la città di Venezia ha segnato la vita di milioni e milioni di persone. Da sempre è tra l'altro considerata un vero e proprio punto di riferimento sentimentale, oltre che misteriosa e fantastica dal punto di vista artistico. Città segrete è l'occasione per vederla ancora più da vicino.

Isola dei Famosi, doppia eliminazione e due nuove concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.