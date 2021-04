Isola dei Famosi, doppia eliminazione e due nuove concorrenti: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

05 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con L'Isola dei famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi, con in studio i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Un programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Nella settima puntata che andrà in onda dalle 21,40 su Canale5 lunedì 5 aprile, dopo l’arrivo di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo con il rientro a sorpresa di Brando Giorgi, i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. E' prevista una doppia eliminazione: non solo dunque la meno votata tra le due in nomination Drusilla Gucci e Daniela Martani, ma anche un altro concorrente, a sorpresa, dovrà abbandonare l'Honduras.

L'inviato Massimiliano Rosolino coordinerà come sempre le prove da Cayo Cochinos. Secondo i sondaggi relativi alla possibile eliminata, tra Drusilla e Daniela, sembra essere la Martani quella con più possibilità di tornare in Italia. Intanto l'ex Parasite Island si è trasformata in Playa Esperanza.

La concorrente eliminata durante la scorsa puntata, Miryea Stabile, è approdata proprio lì in seguito alla sconfitta al televoto contro Awed. Ad attenderla ha trovato Vera Gemma e ha deciso di rimanere insieme a lei sulla spiaggia per poter ottenere una seconda possibilità e rientrare nuovamente a far parte del reality a tutti gli effetti. Attualmente sulla nuova Playa Reuníon sono rimasti 15 concorrenti, non più divisi tra Burinhos e Rafinados. Intanto, l'ex giocatore di Lazio, Tottenham e Inghilterra, Paul Gazza Gascoigne, infortunatosi a una spalla durante la quinta puntata, è rientrato a pieno regime e sembrerebbe non intenzionato a gettare la spugna. Appuntamento quindi su Canale5 in prima serata a partire dalle 21,30 circa, dopo Striscia La Notizia, con Ilary Blasi e i suoi opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi con L'Isola dei Famosi 2021.

