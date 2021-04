La fuggitiva, la nuova serie di Rai 1: Arianna accusata di aver ucciso il marito

05 aprile 2021 a

Stasera in tv, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, su Rai 1 alle ore 21.25 inizia un originale e appassionante action thriller al femminile che, come spiega l'ufficio stampa della televisione di Stato, non rinuncia ai sentimenti. La protagonista della serie è Vittoria Puccini che veste i panni di Arianna. E' una eroina in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i nemici con inaspettata sapienza da guerriera. La storia racconta una donna dal passato molto misterioso che viene accusata della morte del marito e che riesce con grande capacità a sfuggire all'arresto.

Da latitante è costretta a iniziare una difficile indagine per cercare di scoprire la verità sull’omicidio del compagno. E ovviamente la serie regala emozioni a raffica ma non fa mancare nemmeno gli aspetti sentimentali. Del resto la vita di Arianna viene letteralmente sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore all'urbanistica di un piccolo comune della provincia di Torino, viene ammazzato. Le prove sulla scena del delitto sembrano schiaccianti e una donna si presenta in commissariato e afferma di essere stata l'amante di Fabrizio. L'assessore dunque è stato ucciso dalla moglie per una questione di gelosia?

La serie che inizia questa sera è una coproduzione di Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia, e diretta da Carlo Carlei che firma anche soggetto e sceneggiatura insieme a Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Nel cast figurano anche Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quelli dell’irreprensibile poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del commissario Berti. La Rai annuncia quattro prime serate tutte all’insegna dell’adrenalina pura, ovviamente in onda sempre su Rai 1. Si comincia questa sera, 5 aprile, con i primi due episodi della fiction di una scatenata Vittoria Puccini.

