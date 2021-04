Pina Turco, dal matrimonio con il produttore Edoardo De Angelis il figlio Giorgio

05 aprile 2021 a

Pina Turco è un'attrice italiana, famosa al grande pubblico dopo l'inizio della sua carriera nella seguitissima soap opera di Rai3 Un posto al sole. Nata il 5 agosto del 1984 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo la laurea alla Sapienza di Roma, ha frequentato la scuola di teatro Enzo Garinei. Ne Un posto al sole ha interpretato il personaggio di Maddalena De Luca, poi nel 2014 è Deborah nella serie Gomorra di Stefano Sollima. In una delle scene cult della serie evento Sky è ricordata dal pubblico la parte che vede Ciro l’immortale (Marco D’Amore) uccidere la moglie (Pina Turco appunto), scena che la fa riconoscere pure a livello internazionale.

Successivamente è entrata a far parte del cast del film pop La Parrucchiera e de Il Vizio della speranza. Sarà inoltre protagonista, insieme a Vittoria Puccini, in La compagnia del cigno e ne La fuggitiva, in onda su Rai1. Nonostante il lockdown, Pina Turco ha recitato in Fortuna con Valeria Golino.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con lo sceneggiatore, regista e produttore Edoardo De Angelis dal 2017. Si sono sposati in una cerimonia privata a Castel Volturno e nel luglio dello stesso anno è nato il loro primogenito, Giorgio. Suo marito Edoardo parlando della moglie Pina Turco si è lasciato andare ad una dolce confessione: "Ha presente quando fuori è inverno, c’è il gelo, gli alberi sono rinsecchiti e poi arriva la primavera e tutto prende colore? - ha detto in una vecchia intervista -. Ecco Pina, per me, nella mia vita, è stata la primavera". La Turco ha interpretato recentemente anche il film Natale in casa Cupiello, con Sergio Castellitto. Pina sarà intervistata lunedì 5 aprile su Rai1 da Serena Bortone nel corso del talk show Oggi è un altro giorno.

