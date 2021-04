Oggi è un altro giorno, Pasquetta con Serena Bortone: nuovi affetti stabili dalla fiction di Rai1

05 aprile 2021 a

Appuntamento di Pasquetta con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Un programma che continua a ottenere buoni ascolti nel daytime, sfiorando quotidianamente i 2 milioni di spettatori. Tanti gli ospiti e i temi che saranno affrontati anche nella puntata di lunedì 5 aprile, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria, ma con in primo piano le storie legate ai personaggi del mondo dello spettacolo.

A commentare insieme agli ospiti in studio e in collegamento intervistati dalla conduttrice, saranno i cosiddetti affetti stabili, che avranno nuovi protagonisti in questa puntata (e non solo) rispetto a quelle precedenti. Si tratta degli attori Emanuel Caserio e Pietro Masotti, volti noti della soap opera di Rai1 in onda dalle 15,55 Il Paradiso delle Signore, che quindi saranno insieme a Serena Bortone probabilmente per tanto tempo.

Dopo la puntata in cui sono stati ospiti infatti, la presentatrice è rimasta estasiata dalla verve dei due e li ha ingaggiati come affetti stabili del talk show. Oltre a loro l'ex cantante dei Gazosa (band cult di inizio anni Duemila), Jessica Morlacchi, rilanciata recentemente da Carlo Conti durante l'edizione 2020 di Tale e quale show. Infine, Massimo Cannoletta, che dagli studi de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e nel corso del quale si è aggiudicato 280.000 euro nelle 51 puntate da campione, è approdato con successo a Oggi è un altro giorno. Il divulgatore culturale di Lecce è infatti curatore di una rubrica tutta sua, intitolata Massimo 5 minuti, in cui approfondisce alla sua maniera temi e personaggi del mondo della storia e il loro legame con i giorni nostri. Tra gli ospiti di lunedì 5 aprile, il gruppo de i Camaleonti e l'attrice Pina Turco. Appuntamento quindi a partire dalle 14 su Rai1 con il salotto di Serena Bortone.

