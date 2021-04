Quarta Repubblica, Pasqua blindata: Ibiza piena di turisti e Capri deserta

05 aprile 2021 a

a

a

Pasquetta con Quarta Repubblica. Come tutti i lunedì, anche oggi 5 aprile, nonostante la giornata festiva, su Rete 4, il talk condotto da Nicola Porro a partire dalle ore 21.25. Naturalmente la puntata di oggi sarà concentrata sulla seconda Pasqua blindata a causa del Covid. Ma si parlerà anche del piano vaccinazioni e dei disagi che sono stati provocati da alcuni degli ultimi divieti, come quello di raggiungere la seconda casa di proprietà anche in questi giorni di vacanza.

Pasquetta, a casa otto italiani su dieci. Confesercenti: "A rischio anche le vacanze estive"

Tre ore di intensa diretta in cui sarà dato ampio spazio anche al caso dei giornalisti che sono stati intercettati nell’ambito della recente indagine della procura di Trapani sulle Ong. E' annunciato un intervento dell’inviato de Il Giornale, Fausto Biloslavo. Ma di nuovo spazio anche al giallo del libro sulla pandemia che è stato scritto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato stampato, diffuso ma poi ritirato da tutte le librerie. A seguire è previsto un reportage sulle vacanze pasquali, tra Ibiza piena di turisti, anche italiani, sulle spiagge e al ristorante e Capri che è deserta. Ancora: Mosca e il vaccino Sputnik. Tra i servizi in onda, anche un viaggio tra i ragazzi costretti a rimanere chiusi in casa dalle limitazioni anti Covid.

Covid, Pregliasco sulle scuole: "Finiremo l'anno con tutti gli studenti in presenza"

Lo speciale Faccia a faccia della puntata di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il comico Gene Gnocchi. Infine, per la pagina dedicata alla magistratura, un’inchiesta sul funzionamento del trojan, il malware che è stato introdotto dagli investigatori di Perugia nel cellulare dell’ex componente del Csm Luca Palamara. Tra gli ospiti della puntata: l’arcivescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca; il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro; i deputati Matilde Siracusano (Forza Italia), Emanuele Fiano (Pd) e Nicola Stumpo (Leu); i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Borgonovo. Inoltre l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci e l’ex sindaco di Parma, Alfonso Vignali. Come ogni settimana non mancherà ovviamente il contributo di Vittorio Sgarbi. Insomma una puntata molto intensa e come al solito ricca di ospiti e di servizi.

Draghi in Umbria per preparare la doppia partita: piano vaccino e Recovery Plan. "Che sia una Pasqua di rinascita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.