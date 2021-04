Lol, Pintus Cannavacciuolo è virale: la Follesa non ride per miracolo e lui crolla | Video

05 aprile 2021 a

Lol, chi ride è fuori virale su twitter. Chi l'avrebbe mai detto che il nuovo comedy show (senza troppe aspettative) disponibile sulla piattaforma Prime Video potesse riscuotere questo successo? Eppure è proprio così, evidentemente in un periodo di restrizioni come questo, godersi uno spettacolo televisivo che fa "semplicemente ridere" rappresenta la ricetta migliore per risollevare il morale degli italiani. Il programma è ispirato a un format giapponese e si tratta di una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. A presentarlo Fedez e Mara Maionchi, che dirigono le operazioni in una sorta di regia. Negli ultimi giorni ha invaso i social la scena in cui Pintus si esibisce in una strepitosa imitazione di Antonino Cannavacciuolo, con l'aspirante chef Katia Follesa che fatica a trattenere la risata. Poi è lo stesso Pintus a crollare. Una scena diventata virale per la frase detta dal comico in versione Cannavacciuolo: "Hai ca**to?".

Si tratta insomma di una battaglia a colpi di battute in cui vince chi riesce a strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. I dieci campioni della risata potranno attingere al loro bagaglio di comicità o affidarsi all’improvvisazione. Un programma che porta indubbiamente il buonumore in questo periodo difficile.

Giovedì 8 aprile verranno pubblicate le ultime 4 puntate ed è già alta l'attesa. Il cast è formato oltre ai presentatori e giudici Mara Maionchi e Fedez da Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Tra i personaggi che hanno riscosso il successo principale, almeno secondo i primi commenti social di chi ha visto il comedy show, a parte lo stesso Pintus, uno strepitoso Elio, Lillo e Frank Matano. Appuntamento, a questo punto, su Prime Video dall'8 aprile con gli ultimi episodi.

