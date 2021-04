Dayane Mello, ritorno con Balotelli? "Visti a Milano". Lei intanto è sexy con un'amica | Foto

05 aprile 2021 a

A volte ritornano (insieme). Il gossip corre su Dayane Mello, la top model brasiliana protagonista al Grande Fratello Vip 5. Dayane è ancora single ma dopo le voci su una storia in corso con Stefano De Martino, arrivano anche più prepotentemente quelle su un ritorno di fiamma con Mario Balotelli. La conferma sarebbe stata data dall'ex tronista Amedeo Venza al corrieredellosport.it: "Qualche giorno fa si sono visti a Milano - ha fatto sapere via social -. Si sentono e si vedono con molta cautela". Ma la Mello non si cura del gossip e continua a postare foto piuttosto sexy su Instagram, dove conta oltre 1 milione di follower. L'ultima con la collega top model Helena Prestes, con tanto di panorama mozzafiato sullo sfondo.

Dayane è appunto ancora ufficialmente single, su di lei inevitabili le voci di corteggiatori o flirt in corso. Da Stefano De Martino, con cui ci fu una liaison nel 2017, ora sarebbe arrivato quello con Mario Balotelli. Tutto è partito quando qualche giorno fa, la top model brasiliana ha rivelato a Casa Chi: "Può darsi che ho trovato un fidanzato - aveva dichiarato - con lui c'era stato qualcosa a 19 anni, poi lui ha avuto un figlio, io pure, ma chissà. Forse ci siamo ritrovati".

Poi Dayane aveva aggiunto: "Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola - ha detto -. Nella mia vita non c'è stato mai". Ora qualcosa sarebbe cambiato. Intanto la top model continua a incantare su Instagram, scatenando il desiderio di tanti ammiratori, non solo sui social. La brasiliana ha avuto una figlia, Sofia, da Stefano Sala. Poi diversi flirt ma niente storie da copertina. Vedremo se la frequentazione con Mario Balotelli sarà confermata nelle prossime settimane.

