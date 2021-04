Ascolti tv domenica 4 aprile, Risorto vince la serata: bene Il Borgo dei Borghi al posto di Fazio

05 aprile 2021 a

Ancora Rai1 vincitore della serata. Domenica 4 aprile infatti, il film Risorto ha ottenuto 3.787.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 decisamente meno importante il dato relativo a Zoo Un amico da Salvare, che ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha invece catturato l’attenzione di 1.346.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio e di 1.366.000 spettatori (5.4%), Instinct, nel secondo, che ha fatto registrare il 4.3% con 978.000 spettatori.

Ascolti relativamente più bassi rispetto al solito, sia per il fatto della festività pasquale, che per quello dell'assenza dei grandi talk show domenicali, su tutti Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai3. Senza dimenticare le grandi fiction, anche di Rai1, che solitamente la domenica sera oscillano tra i 5 e i 6 milioni e mezzo. Al terzo posto nella classifica degli ascolti si è piazzato su Italia1 Pirati dei Caraibi Oltre i Confini del Mare, che ha intrattenuto 1.761.000 spettatori con il 7.6% di share. Secondo posto su Rai3 per Il Borgo dei Borghi ha ottenuto 2.090.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 Baciato alla Fortuna con Vincenzo Salemme è stato visto da 1.268.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha segnato il 2.1% con 442.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stata la scelta di 506.000 spettatori (2.2%) mentre sul Nove Vizi e Virtù Conversazione con Francesco ha fatto segnare lo 0.9% con 215.000 spettatori. Per quanto concerne l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti condotto da Amadeus ha fatto siglare il 20.2% con 5.127.000 spettatori e su Canale5 Paperissima Sprint ha conquistato una media di 3.628.000 spettatori con uno share del 14.5% nella prima parte e 3.787.000 (14.7%) nella seconda. Su Italia1 infine Csi Miami ha totalizzato 1.244.000 spettatori (5%).

