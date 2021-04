Diletta Leotta incinta di Can Yaman? L'amica è certa: "La cicogna è in volo"

05 aprile 2021 a

Sembra avvicinarsi un nuovo clamoroso scoop che riguarda una delle coppie più discusse dello showbiz. Si tratta di Diletta Leotta e Can Yaman; i fan sognano, mentre i detrattori sono convinti che si tratti di un amore utilizzato come trovata pubblicitaria. Intanto, secondo un'amica della conduttrice Dazn che ha preferito rimanere anonima, per Diletta e l'attore turco la "cicogna potrebbe essere già in volo".

Sarebbe veramente un autentico colpo di scena, che arriverebbe a quattro mesi dal primo incontro tra la bella siciliana e la star di Daydreamer. Can Yaman non ha mai nascosto la voglia di diventare papà: non si sa tuttavia se Diletta Leotta sia già incinta o i "lavori" siano appena iniziati? In attesa di scoprirlo la famiglia Leotta ha conosciuto il nuovo genero. Il 31enne è volato a Catania nei giorni scorsi per incontrare i parenti di Diletta e trascorrere qualche giorno di relax. Il fatto che la Leotta sia in Sicilia ha trovato una piccola conferma nelle Story su Instagram della conduttrice, che ha pubblicato un delizioso cannolo siciliano. In questo periodo Yaman è molto impegnato con la preparazione di Sandokan: le riprese del remake del telefilm anni Settanta cominceranno in estate.

Can Yaman, l'amore per la fidanzata Diletta Leotta e il futuro matrimonio: "Sono uno che agisce senza metterci tanto"

Il futuro di Diletta Leotta e Can Yaman sembra chiaro: matrimonio e famiglia per la coppia. La proposta sarebbe già arrivata insieme ad un prezioso anello dal valore di 40 mila euro. Per ora, però, Diletta avrebbe preferito attendere dato che la storia con Can è appena agli inizi. Di sicuro è già una storia molto importante: Yaman ha definito Diletta un amore leale e sincero. A breve la Leotta e Can andranno a convivere nell'attico romano che Yaman ha preso in affitto. Non solo, secondo alcune indiscrezioni, la coppia avrebbe trascorso nel nuovo appartamento capitolino pure le festività pasquali.

Diletta Leotta, nozze in vista con Can Yaman? L'ex Scardina la punge: "Il nostro è stato amore vero"

