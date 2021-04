Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio sospeso a Pasqua: ecco perché. Cosa andrà in onda al suo posto

04 aprile 2021 a

Stasera, domenica 4 aprile 2021 giorno di Pasqua, in tv non vedremo Fabio Fazio. In prima serata su Rai3 non andrà in onda il programma Che Tempo che fa. Il programma, popolarissimo e che si è distinto quest'anno per gli ospiti internazionali che è riuscito a proporre al pubblico italiano. è stato sospeso. Per una domenica. Questa.

La scelta della Rai per il periodo pasquale, questa la spiegazione, è stata quella di rispettare le festività e ciò significa che tutti i programmi della prima serata di tutti e tre i principali canali della TV di Stato si sono presi una vacanza, per così dire. Il programma condotto da Fabio Fazio, è così trattato alla stessa stregua di “Canzone segreta“ di Serena Rossi e “I soliti ignoti” di Amadeus, che venerdì 2 aprile 2021 non sono andati in onda per lasciare spazio alla diretta della Via Crucis di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro.

Stop quindi anche per Fabio Fazio, mattatore dei talk Rai della domenica sera. Al suo posto andranno in onda due altri programmi che per questa giornata sostituiranno il contenitore fatto di simpatia e approfondimento: alle 20:30 andrà in onda “Solo insieme – la sorpresa di Francesco“ e alle 21:20 “Kilimangiaro – Speciale il borgo dei borghi“, condotto da Camila Raznovich.

Il docufilm “Solo insieme – la sorpresa di Francesco“ racconta un’esperienza straordinaria del Papa, i suoi incontri dei venerdì della Misericordia, l’iniziativa del Pontefice nata nel 2015 durante il Giubileo della Misericordia. Da allora Papa Francesco ha più volte incontrato, a sorpresa, gli altri, senza essere atteso, senza essere annunciato. Ha abbracciato, ha carezzato, ha parlato, ha guardato, ha ascoltato il prossimo.

Lo scorso 21 marzo si è chiusa la votazione, su Rai Play, per il Borgo dei borghi e il vincitore sarà proclamato questa domenica durante il programma “Kilimangiaro – Speciale il borgo dei borghi“. Si attende così chi tra i 20 borghi selezionati (uno per regione) si sarà aggiudicato il titolo di più bello d’Italia.

Le proposte di stasera ci aiuteranno a capire, in attesa del ritorno di Fabio Fazio e dei suoi ospiti.

