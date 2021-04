Risorto, su Rai 1 il film di Kevin Reynolds ispirato al dopo corcifissione

04 aprile 2021 a

Si intitola Risorto il film in onda stasera, domenica di Pasqua 4 aprile, su Rai 1 dalle 21.25. La rete ammiraglia della televisione di Stato ha scelto la pellicola diretta da Kevin Reynolds che punta su un cast importante. Tra i protagonisti, infatti, ci sono Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth e Maria Botto.

Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio di accertarsi della morte di un nazareno, Yeshua, che è stato appena crocifisso e che i proseliti acclamano come un re. In seguito alle pressioni di Caifa, il corpo viene sorvegliato per le voci di una sua possibile resurrezione, ma il cadavere sparisce e Clavio avvia un'indagine che mette progressivamente in dubbio le sue certezze di scettico. E' la ricostruzione di quanto accaduto dopo la crocifissione di Gesù Cristo, in parte romanzata, ma ispirata dalla narrazione del Nuovo Testamento.

Era il 2013 quando Kevin Reynolds accettò di dirigere The Resurrection of Jesus Christ. Quello che viene definito un thriller fu scritto da Paul Aiello ed è il sequel non ufficiale de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Il film racconta i 40 giorni successivi alla resurrezione. Per la sua realizzazione furono spesi ben venti milioni di dollari e il primo trailer del film venne diffuso il 29 aprile 2015 sul sito Usa Today. Dopo quattro mesi, per l'esattezza il 28 agosto, fu diffuso anche il secondo trailer ma stavolta attraverso il canale YouTube della Sony Pictures Entertainment. Trailer che fecero aumentare in maniera notevole l'attesa dell'opera. La trasmissione nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti iniziò il 19 febbraio 2016, mentre in Italia la distribuzione partì il 17 marzo. Il film è stato considerato da molti esperti interessante, ma ha subito anche diverse critiche da chi sostiene che la narrazione evangelica sia avvenuta in maniera strumentale e per certi versi inverosimile.

