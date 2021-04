Kilimangiaro, alla scoperta dei segreti e del futuro del pianeta

04 aprile 2021 a

Non soltanto Domenica In. Anche la puntata di Kilimangiaro di oggi, domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, sarà dedicata al giorno della festa. Inizio alle ore 16.30 su Rai 3 e immagini rappresentative della Pasqua nel mondo. Una puntata che si annuncia interessante e intensa e in cui non mancheranno ospiti importanti in studio, come avviane ogni volta. La conduttrice Camila Raznovich avrà il geologo Mario Tozzi con cui affronterà diversi temi sulla situazione attuale e sul futuro del pianeta. Ma è annunciata anche la presenza di Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini e Corsini. Ovviamente si tratta di una guida d'eccezione per andare alla scoperta di palazzo Barberini, una delle strutture importanti e particolari del nostro Paese che vale la pena scoprire meglio. E' l'occasione giusta con le spiegazioni di Flaminia Gennari Santori.

Nel corso della puntata di oggi di Kilimangiaro, inoltre, Camila Raznovich si confronterà anche con Maria Sole Bianco. La nota e apprezzata biologa marina spiegherà ai telespettatori del programma di Rai 3, come pesci di specie diverse collaborino per sopravvivere. Ovviamente sguardo anche verso la montagna e sarà l'alpinista Hervé Barmasse a parlare delle sue scalate ed a raccontare le numerosi esplorazioni in solitaria che ha effettuato nel corso di questi anni diventando un vero e proprio punto di riferimento in questo campo.

In definitiva una puntata di Pasqua che si annuncia particolarmente intensa e ricca di servizi come ci ha abituato Kilimangiaro. Sono numerosi i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Un programma che in questo lungo e drammatico periodo caratterizzato dal Covid, è diventato ancora più importante visto che punta lo sguardo sul mondo, su alcune delle sue terre più particolari e su quello che potrebbe essere il futuro del nostro pianeta.

