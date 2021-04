Domenica In tra Covid, interviste e giochi musicali: la puntata di Pasqua

04 aprile 2021 a

Il giorno di Pasqua non ferma nemmeno Domenica In. La trasmissione condotta da Mara Venier andrà regolarmente in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, Rai 1, in diretta dagli Studi di Frabrizio Frizzi di Roma. Un servizio importante, considerato che gli italiani sono costretti a restare nelle proprie abitazioni per le restrizioni imposte dal governo nella speranza di rallentare il più possibile la diffusione del Covid. Naturalmente come in tutte le puntate numerosi gli ospiti, così come i temi che saranno toccati durante il programma. A partire ovviamente dal virus. Mara Venier farà il punto della situazione con il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Sarà affrontato anche il tema della campagna vaccinale e dell'arrivo dei nuovi farmaci attesi nei prossimi giorni. Il riferimento è al vaccino messo a punto dalla Johnson&Johnson.

Nel corso della puntata il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, farà il punto sui vaccini che sono attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla nuove terapie con gli anticorpi monoclonali. Sono passi importanti per l'Italia che sta cercando da una parte di arginare la diffusione del virus e dall'altra di sviluppare l'immunità di gregge. L'obiettivo che il governo si è dato è cercare di riuscirci prima della stagione estiva o comunque nel corso della stessa.

In collegamento con Mara Venier, inoltre Orietta Berti e Katia Ricciarelli, entrambe in attesa di fare il vaccino, mentre in studio ci sarà Giovanna Ralli. A seguire, Cristiano Malgioglio si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi, mentre Romina Power si collegherà da Cellino San Marco per raccontare come sta trascorrendo la Pasqua. Enrico Papi sarà protagonista di una intervista sulla sua carriera per poi esibirsi in un gioco musicale insieme alla stessa Mara Venier e Cristiano Malgioglio. Infine, l’imitatore Vincenzo De Lucia si esibirà con alcuni dei suoi personaggi. Una puntata intensa e per certi versi divertente per strappare un sorriso ai tanti italiani costretti a vivere la Pasqua soli in casa.

