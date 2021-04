Linea Verde di Pasqua alla scoperta della sacralità del lago di Bolsena

04 aprile 2021 a

Linea Verde non si ferma nemmeno nel giorno di Pasqua. Oggi, domenica 4 aprile, alle 12.20, su Rai 1, nei territori che hanno uno stretto legame con la Fede cristiana. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bolsena, paese medioevale che nasce sulle sponde dell’omonimo Lago, un triangolo tra Lazio, Umbria e Toscana; storicamente molto importante per la cristianità, per i tanti elementi di Fede presenti come la via francigena, ma soprattutto per il “Miracolo eucaristico”. Il territorio circostante che brilla per le sue bellezze artistiche offre al contempo una grande ricchezza agricola.

Mentre Ingrid Muccitelli, dopo un’uscita in barca per la pesca del coregone si cimenterà in una raccolta di orticole di stagione in un campo sulle rive del lago, Beppe Convertini condurrà una mandria di bovini in una mini transumanza nella valle ai piedi di San Lorenzo alle Grotte e assisterà al pascolo di un gregge di pecore che utilizzano gli antichi buchi, scavati nel tufo di epoca etrusca, come ricoveri. Poi, un salto in Val di Susa, in Piemonte, dove si erge la Sacra di San Michele, l’antica e straordinaria abbazia che ispirò Umberto Eco per il suo capolavoro “Il nome della rosa” e a pochi chilometri da lì, a Giaveno, non mancherà una visita al maestro cioccolatiere Guido Castagna che affascinerà il pubblico con la realizzazione delle sue uova di cioccolata. Pasqua a Taranto, in Puglia, per Peppone sul percorso dei “perduni” i confratelli che ogni anno danno vita a suggestive celebrazioni pasquali, per poi emozionarsi ancora davanti a taralli e scarcedde pasquali.

Insomma una puntata dedicata alla Pasqua, una festa che come lo scorso anno ancora una volta vede gli italiani costretti nella propria abitazione per cercare di contenere la diffusione del Covid. Un sacrificio importante, destinato ad entrare nella storia del Paese, ovviamente non solo quella religiosa.

