Romina Power, dai figli con Al Bano alla casa di Roma donata a una comunità buddista

04 aprile 2021 a

a

a

Romina Power è una cantante statunitense, famosa al grande pubblico italiano soprattutto (se non esclusivamente) per la grande storia d’amore e il proficuo connubio artistico col compagno di una vita Albano Carrisi, in arte Al Bano. Nata nell'ottobre 1951, con lui ha avuto quattro figli, con la famiglia squassata dal dramma della scomparsa di Ylenia, che dal 1994 a New Orleans ha fatto perdere per sempre le sue tracce.

Romina infatti non ha mai rinunciato a ritrovare Ylenia, dedicandole pgni anno un messaggio in occasione del suo compleanno. Al Bano, invece, l’ha sempre pensata diversamente: “La morte di Ylenia, che per me è una certezza, ha solo accelerato i tempi dell’addio: mi implorava di pensarla come lei, di credere che fosse viva - ha spiegato in una vecchia intervista Al Bano -. Comprendo il bisogno di speranza: è un male che non passa, Ylenia è qui ogni giorno". Ripercorrendo appunto la vita sentimentale, il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1970 e da lì la coppia ha dato vita anche a un connubio artistico.

Al Bano, i figli avuti da Romina Power e Loredana Lecciso. Il dramma di Ylenia: "Una ferita ancora aperta"

I due hanno avuto, come sottolineato in precedenza, quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione. Romina Power e Al Bano legalmente sono ancora sposati, nonostante lui sia stato legato e abbia avuto due figli (Jasmine e Albano jr) da un’altra donna, Loredana Lecciso. Nel 2013 la cantante è tornata, dopo un lungo ritiro dalle scene, ad esibirsi nuovamente con il marito (e secondo alcuni il sodalizio non sarebbe solo artistico). Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, possiede una casa a Roma anche se come raccontato dalle figlie l’ha donata ad una comunità buddista.

Romina Power, dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: storia di una coppia amatissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.