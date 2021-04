Amici 2021, la sfida tra i fidanzati Rosa e Deddy finisce in lacrime: eliminata la ballerina

04 aprile 2021 a

Finale piuttosto crudele quello andato in scena nella puntata di Amici 2021 in onda sabato 3 aprile su Canale5. Il ballottaggio per la seconda eliminazione (dopo quella del ballerino Tommaso) della terza puntata del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi è stato tra il cantante Deddy e la ballerina Rosa, fidanzatisi nel corso dell'esperienza nella scuola più famosa d'Italia.

Dopo la conclusione della trasmissione, i due protagonisti sono saliti in casetta e non si sono trattenuti. "Non è possibile, non può essere così", si è ripetuto piangendo Deddy, amareggiato per il fatto che uno dei due dovesse eliminare il proprio amore. Rosa ha provato a consolarlo senza esiti soddisfacenti. "Non è giusto", ha continuato a dire il cantante. "In entrambi i casi mi sento morire dentro", ha proseguito Deddy. La coppia è stata quindi raggiunta dagli altri compagni della scuola, che hanno abbracciato i due fino all'attesa comunicazione del verdetto da parte di Maria De Filippi.

Quest'ultima ha ripercorso in un primo momento le tappe che hanno portato Deddy e Rosa ad approfondire la loro conoscenza diventato amore. "Quanto ti amo", ha detto sotto voce la ballerina rivolta verso il suo fidanzato. Poi ha chiesto a entrambi come si sentissero, quindi ha appunto comunicato l'esito della sfida. "Vai via tu Rosa", le parole della De Filippi. A questo punto Rosa si è abbandonata in un pianto di disperazione, ma la stessa cosa è accaduta a Deddy, che nonostante il successo ovviamente ha reagito malissimo alla eliminazione della fidanzata. "Mi raccomando vinci, ti amo tanto", la frase pronunciata da Rosa al suo Deddy prima di abbandonare definitivamente la scuola. Amici 2021 e il Serale, con la quarta puntata, torneranno sabato prossimo, il 10 aprile, sempre su Canale5, a partire dalle 21,40. Per una nuova serie di sfide e colpi di scena emozionanti.

