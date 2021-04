Cristiano Malgioglio, il ruolo decisivo nell'amore tra Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi

04 aprile 2021 a

a

a

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più famosi in Italia, ha partecipato a diversi reality, ma non tutti sanno che ha scritto pure alcuni capolavori della musica italiana, soprattutto a Mina, indiscussa star di fama internazionale: tra tutti i brani, L'importante è finire. Per la tigre di Cremona, Malgioglio ha scritto alcuni dei suoi più grandi successi e col tempo è riuscito a imporsi anche come personaggio televisivo grazie al proprio indiscutibile carisma. E' nato il 23 aprile (sotto il segno del Toro) 1945 a Ramacca, in Sicilia, ma ha lasciato la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere a Genova, dalla sorella.

Grande Fratello Vip 5, topo finto nello studio. Signorini furioso con Malgioglio per lo scherzo: "Faremo i conti"

Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste di Genova, dove ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui anche Gino Paoli e Fabrizio De André. Proprio De André lo metterà in contatto con la prima casa discografica. Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, il famoso ciuffo biondo per cui è conosciuto è nato per errore. Malgioglio, dopo aver applicato l’acqua ossigenata prima di stendere il colore, rispose a una telefonata e si dimenticò completamente di averla in testa per l’intera durata della chiamata. Da qui il celebre ciuffo.

Domenica In a Sanremo, gaffe di Mara Venier con Arisa: "Sei felice in amore". Ma lei cambia discorso

E ancora, due sue grandi amiche del mondo dello spettacolo sono Maria Schneider e Sophia Loren. Quando conobbe Mina, per cui diverrà uno dei più celebri parolieri, il suo look stravagante spinse la cantante a soprannominarlo “tacco d’oro". In passato ha avuto un melanoma e per superare la malattia Malgioglio ha sempre dichiarato di essersi affidato alla fede nei momenti di difficoltà. Infine un'altra curiosità, De André gli ha dato i contatti della sua prima casa discografica. Malgioglio così ha ricambiato il favore: gli ha presentato la sua futura moglie, Dori Ghezzi.

Romina Power, dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: storia di una coppia amatissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.