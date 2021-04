Anna Tatangelo da urlo, nuda e con sguardo sexy. I fan la incoronano: "Divina" | Foto

03 aprile 2021 a

Anna Tatangelo torna super sexy su Instagram, con la sua pagina caratterizzata da 1,7 milioni di follower. La cantante infatti si è fatta immortalare con il corpo nudo, mostrando in primo piano il tatuaggio che ha sul fianco, scrivendo nella didascalia che accompagna l'immagine: "Spotted (macchiata ndr)". Uno scatto decisamente sensuale, nelle corde di Anna, che alterna spesso fotografie mozzafiato a momenti più familiari.

Come quello di qualche giorno fa, quando ha dedicato un lungo post a suo figlio Andrea, nato dalla relazione con il suo ex compagno Gigi D'Alessio. "Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata", ha scritto la cantante ripercorrendo l'ultimo periodo non proprio facile per loro, dovuto alla pandemia da Covid ma anche (se non soprattutto) alla separazione da Gigi D'Alessio.

"Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere - ha scritto nel posto su Instagram -. Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo), ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose". La Tatangelo ha poi concluso: "Grazie amore mio - ha aggiunto - perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita". Andrea è nato nel 2010, dopo quattro anni di relazione con D'Alessia. Nel 2020 la separazione definitiva. Ora la cantante vuole voltare pagina, tra orgoglio materno e scatti più hot.

