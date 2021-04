L'Eredità, la bellissima Fiorella nuova campionessa: ma alla Ghigliottina sbaglia la Prosa

03 aprile 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta della bellissima Fiorella, che ha superato al Triello le rivali Valentina e Adenia, presentandosi alla Ghigliottina con 210.000 euro. Bottino ridotto a 52.500 dopo le parole Stagione, Pagina, Scientifica, Canzone e Attore.

Si tratta queste delle puntate in cui l'eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza, con i vecchi campioni del quiz che a rotazione sono stati richiamati nel programma. Sabato 3 aprile è toccato a Fiorella. Dopo un minuto di ragionamento, la nuova campionessa ha optato per la soluzione Cambio. Un termine che non ha convinto del tutto sia il pubblico da casa, che lo stesso conduttore Flavio Insinna, il quale ha illustrato un altro punto di vista, capace di far arrivare, con un ragionamento efficace, la stessa Fiorella alla risposta esatta. La parola chiave della Ghigliottina era infatti Prosa. L'Eredità andrà in onda anche nella domenica di Pasqua, 4 aprile, con l'ultima puntata dedicata alla solidarietà, sempre su Rai1 dalle 18,45.

Dopodiché si tornerà alla versione tradizionale, dove eravamo rimasti al titolo di campionessa nelle mani di Martina Crocchia, un vero e proprio personaggio che si era guadagnati diversi titoli di giornale, tra la sua passione per la pole dance, diventata vera professione, e per la chirurgia estetica. "A vent'anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un'adolescente molto complessata - ha dichiarato - C'è chi va dallo psicologo e chi intervenire in altro modo. Io ho risolto così. Anche se so perfettamente che questo porta al binomio: bella e oca. Oppure rifatta e stupida". E poi ancora, i suoi miti da ragazza: "I Take that e i giocatori della Roma, peccato siano tutti uomini", ha detto. Vedremo se Martina tornerà da lunedì 5 aprile nel quiz show targato Rai.

