Carlo Verdone, dopo la separazione è rimasto single: "Troppo difficile trovare una come me"

Carlo Verdone è probabilmente l'attore comico più amato dal pubblico italiano. Nato a Roma il 17 novembre 1950, sotto il segno dello Scorpione, è figlio di un critico cinematografico e la passione per la macchina da presa l'ha intrapresa sin da giovanissimo. Suo padre Mario inoltre è stato un professore emerito di Storia e critica del cinema. Carlo fu suo studente preso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e venne bocciato proprio dal padre: "'Guardi, gli dissi, è meglio che torni ad ottobre' - ha raccontato in una vecchia intervista lo stesso Verdone senior -. A quel punto lui ha fatto: ‘Papà, ma mi bocci?’. Ed io: ‘Mi dia del lei. Ora vada'". Per quanto riguarda la vita privata, nel 1980 Carlo Verdone ha sposato Gianna Scarpelli, da cui si è separato nel 1996 e da cui ha avuto due figli: Giulia e Paolo.

Verdone e i figli Giulia e Paolo. Ecco cosa fanno

Verdone e l’ex moglie sono separati ma non divorziati e ancora oggi mantengono uno splendido rapporto: “Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre”, ha raccontato a Vanity Fair l’attore. Giulia Verdone è nata il 21 gennaio 1986 (Acquario) e per un breve periodo di tempo ha seguite le orme di papà dietro alla macchina da presa. Paolo (1988), invece, ha scelto la carriera diplomatica anche se è appassionato di musica e avrebbe potuto fare anche l’attore, come rivelò papà al Maurizio Costanzo Show.

Dopo la separazione dalla moglie Gianna, Verdone è rimasto single e ama la sua solitudine. “Ci ho provato, non ci provo più. E' troppo difficile - ha affermato tempo fa a Grazia -. Dovrei trovare una persona come me: più o meno la mia età, un matrimonio alle spalle, figli...". E' estremamente legato a sua sorella Silvia, moglie del collega Christian De Sica. I due attori hanno frequentato la stessa classe, ed erano amici ancor prima di diventare cognati. Quando scoprì della relazione, però, non è stato semplice accettarlo: De Sica ha raccontato in più di un’intervista che Carlo Verdone lo avrebbe picchiato una volta scoperto che stava con sua sorella. Un'amicizia tuttavia durata anche a dispetto di questo piccolo grande ostacolo.

