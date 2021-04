Maria Rosa De Sica, il marito è Federico Pellegrini: "Conquistata dai suoi modi all'antica"

03 aprile 2021 a

a

a

Maria Rosa De Sica è una imprenditrice che lavora nel mondo della moda, ma è famosa al grande pubblico soprattutto per essere la figlia del noto attore Christian e nipote di Vittorio De Sica, oltre che di Carlo Verdone, zio da parte della madre Silvia. Dai suoi parenti la giovane ha ereditato senza dubbio la passione per il canto ma nella vita professionale, piuttosto che intraprendere le orme della recitazione, ha appunto scelto invece di appassionarsi al mondo della moda.

Christian De Sica, i figli con Silvia Verdone e i problemi economici per i debiti di gioco del padre

Maria Rosa è nata il 24 giugno del 1987 a Roma sotto il segno zodiacale del Cancro. Suo padre è l’attore, regista e sceneggiatore Christian De Sica e sua madre è Silvia Verdone, la sorella di Carlo. Per quanto riguarda la vita privata, fa la stilista e la costumista. E’ convolata a nozze nella suggestiva location dell’Isola di Capri con Federico Pellegrini e i due condividono insieme anche la passione per la moda. Hanno infatti fondato insieme un Brand che si chiama Mariù.

Maria Rosa inoltre, è anche molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove ama condividere con i suoi follower numerosi scatti di sé e della sua quotidianità. Relativamente al marito, Federico Pellegrini, su di lui sappiamo soltanto che è il Ceo del brand di moda fondato insieme alla moglie e che proprio quest’ultima ha confessato in un’intervista che è stata conquistata dall’uomo grazie ai suoi modi all’antica: “La prima volta che siamo usciti insieme con galanteria mi ha aperto la portiera - riportando una vecchia dichiarazione -. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno”. Maria Rosa ha anche un fratello, Brando, che dopo le prime esperienze da attore in Italia, è andato a studiare da regista negli Stati Uniti, diventando un apprezzato professionista, soprattutto nell'ambito horror, un genere decisamente diverso da quello del padre.

Christian De Sica, le accuse alla moglie Silvia Verdone da Massimo Boldi: poi la pace

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.