Christian De Sica, le accuse alla moglie Silvia Verdone da Massimo Boldi: poi la pace

Christian De Sica è uno degli attori più importanti d'Italia, amatissimo dal pubblico. Nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, molto del suo straordinario successo è dovuto ai cinepanettoni, dal primo Vacanze di Natale in poi, di cui Massimo Boldi è stato suo compagno inseparabile. Figlio del maestro del neorealismo Vittoria De Sica, la vita di Christian è costellata da aneddoti incredibili, a cominciare dall'amicizia con il futuro cognato Carlo Verdone, iniziata sui banchi di scuola.

Tantissime le curiosità sul suo conto; ha rivelato di aver sofferto di problemi economici insieme a sua moglie Silvia (sorella di Carlo Verdone) soprattutto per via del fatto che la loro unione all’inizio non fu accettata dalle loro famiglie, e poi per via dei debiti di gioco contratti da suo padre, il famoso Vittorio De Sica: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti - ha raccontato -. Una volta giravo un film in Francia, e parliamo della fine degli Settanta, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a mia moglie. Per me era il digiuno", ha rivelato a Il Fatto Quotidiano. L’amico e collega di una vita, Massimo Boldi, ha scritto una lettera aperta a Chi dove ha dichiarato - qualche anno fa - che il loro allontanamento sarebbe dovuto alla moglie di Christian De Sica, Silvia Verdone. Tuttavia nel 2018, dopo 13 anni di distanza, i due sono tornati insieme sul grande schermo con Amici come prima.

Per quanto riguarda la vita privata, De Sica è stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, mentre è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo, suo compagno di banco al liceo. Dalla moglie Christian ha avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, stilista. Quando si sono conosciuti, Silvia aveva solo 14 anni e Christian De Sica 21. I due sono rimasti sempre insieme e la moglie è diventata anche sua manager. Uno dei matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo.

