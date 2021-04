Giulia, Sangiovanni è pazzo di lei: "Sono innamorato, ma non di come balla"

03 aprile 2021 a

Sangiovanni (all'anagrafe Giovanni Pietro Damian) e Giulia Stabile sono due giovani allievi della scuola di Amici 2021, con al timone come ormai da vent'anni, Maria De Filippi. Sangiovanni è uno dei cantanti più apprezzati della scuola e non solo, visto che con il singolo Lady ha già raggiunto la cima delle classifiche musicali per diverse settimane. Dall'altra parte Giulia è forse la ballerina più amata dal pubblico e ha conquistato tre volte su tre il premio Tim. Insomma, sono due pezzi da novanta della scuola d'arte più famosa della tv.

I due ora sono anche innamorati tra di loro e la loro storia pare andare a gonfie vele nonostante la loro appartenenza a squadre diverse nel corso del Serale della trasmissione. Durante la puntata di sabato 3 aprile, sembra che durante la pausa pubblicitaria, si siano scambiati un gesto davvero affettuoso. Si tratta di un abbraccio molto dolce. Inoltre prima dell’inizio della terza manche c’è stata un’altra pausa pubblicitaria; Giulia era sulla pista, poiché toccava alla sua squadra (capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli) gareggiare. A questo punto Sangiovanni, che si trovava nella postazione in alto, è sceso dalle scale ed è andato a darle un bacio sulle labbra, facendo impazzire tutto il pubblico in studio. Infine si sono presi per mano e lui ha fatto cenno a lei di andare insieme da una parte.

Giulia, dalla cotta per Sebastian alla storia con Sangiovanni e la gelosia per via di Enula

I due, quindi, sono andati dietro le quinte e sono tornati in scena dopo un po’. Serata per loro molto fruttuosa, visto che avrebbero ricevuto tanti complimenti dai giudici, con la ballerina che ha fatto impazzire sia Stefano De Martino che Emanuele Filiberto con la sua esibizione sulle note di La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Proprio con questa esibizione Giulia ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte del pubblico. "C'è stato un momento in cui mi sono innamorato di lei, ma non di come balla", ha rivelato Sangiovanni in una recente intervista.

Amici 2021 Serale, eliminazione choc e ospite vip: spoiler terza puntata

