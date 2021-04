Rosa e Deddy, un amore in bilico: "Litighiamo spesso e lei è un po' permalosa"

03 aprile 2021 a

Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, e Rosa Di Grazia, sono due giovani allievi della scuola di Amici 2021, come sempre condotta da Maria De Filippi. I due si sono innamorati durante questa esperienza, nonostante appartengano a due squadre diverse. Il cantante è con quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la ballerina con Lorella Cuccarini e Arisa. Deddy ha definito Rosa "una delle persone più sensibili e fragili che abbia mai conosciuto. E' tanto matura, tanto empatica e dà il massimo per aiutare gli altri”. ha commentato. A quanto pare Rosa è in grado di regalare leggerezza a Deddy e al suo percorso ma per adesso tutto sembra un po’ più complicato con l’avvio del serale: “Spesso litighiamo è un po’ permalosa e orgogliosa come me”, ha detto recentemente. La coppia tuttavia appare molto unita e affiatata nonostante qualche incomprensione o piccola gelosia.

Rosa è entrata nella scuola con l’appoggio di Lorella Cuccarini, ma non con quello di Alessandra Celentano che non la considera una ballerina adatta alla scuola. Anzi, la definisce proprio inadeguata, per via della conformazione del piede, cosiddetto "a rampino". Rosa, tuttavia, continua ad andare avanti per la propria strada, senza curarsi troppo delle critiche. Idem tuttavia pure la Celentano, che l'ha definita anche negli ultimi tempi una "ballerina mediocre".

Rosa, dal fidanzato Filippo al feeling con Deddy: la Celentano e il piede "a rampino"

E così Rosa si è difesa con i denti: "Io sono entrata qui non perché sono una bella ragazza, ma per ballare e non accetto che mi dica che sono una ballerina mediocre”, ha replicato durante il daytime di Amici. Rosa ha 20 anni, è nata a Napoli e vive in provincia di Roma con i genitori e i suoi tre fratelli. Legatissima alla famiglia e alla sua sorellina più piccola, Janissa, ha iniziato a ballare quando aveva solo 5 anni. Ama lo stile moderno, ma si è sempre reputata una ballerina versatile. E’ una ragazza intraprendente, impulsiva, efficiente e che combatte per realizzare i propri sogni nonostante le varie difficoltà. Chissà se sarà ancora al fianco di Deddy dopo l'uscita ad Amici.

