Tommaso, dal pattinaggio all'imitazione di Maria De Filippi: l'idolo è Elena D'Amario

Tommaso Stanzani, più semplicemente Tommaso, è uno dei ballerini della scuola di Amici 2021. E' un ballerino di Bologna di 20 anni, trasferitosi a Genova per studiare danza. Tommaso è stato anche un bravo pattinatore prima di diventare ballerino. Tommaso ha iniziato a pattinare giovanissimo, all’età di 3 anni: la passione gli è stata trasmessa dai suoi genitori, entrambi pattinatori.

Per quanto riguarda la sua vita, ha iniziato a studiare al liceo coreutico, ovvero un'accademia di danza, dove ha nutrito la sua passione per la danza e per il pattinaggio artistico. Sin da bambino la sua famiglia gli è stata molto vicino e addirittura la madre, Barbara Calzolari, era la coreografa delle sue esibizioni sui pattini. Nel 2019 Tommaso si è quindi trasferito a Genova per continuare ad allenarsi nella danza presso la Experience Company di Naima Academy. Qui diventa Campione Italiano del metodo Pass e prosegue la sua formazione.

La sua passione si è trasformata in lavoro e Tommaso ha ottenuto grandi successi diventando Campione Italiano della specialità dal 2014 al 2016, nonché vincendo importanti premi internazionali e i campionati europei nel 2016. Proprio questa specialità lo porta nel 2016 a partecipare a Italia’s Got Talent dove si è esibito davanti ai giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Litizzetto e condotto da Lodovica Comello. Ha preso parte a un musical diretto da Valentina Spampinato con la partecipazione di Fioretta Mari e Garrison Rochelle. Tommaso ha dichiarato che la sua ballerina preferita, quasi un idolo, è Elena D’Amario. Nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, ha divertito i suoi compagni di scuola con le imitazioni di alcuni insegnanti, tra questi Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, senza tralasciare la padrona di casa, Maria De Filippi, che tuttavia ha apprezzato non poco le esibizioni in casetta da parte di Tommaso.

