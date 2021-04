Madame e la bisessualità: "Così si fa più sesso, ho il diritto di provare" | Video

03 aprile 2021 a

Madame è probabilmente la cantante del momento, tra le più amate soprattutto dai giovani appassionati di musica. E' conosciuta al grande pubblico soprattutto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus in collaborazione con Fiorello. Madame ha portato all'Ariston il brano Voce, riscuotendo un grande successo. Questa la riproposizione del pezzo.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Madame ha affrontato temi delicati, dal bullismo alla sua vita sessuale. In particolare, la cantante ha voluto parlare della propria esperienza durante gli anni dell’adolescenza, svelando un retroscena della sua vita. “I miei compagni mi prendevano di mira per i denti e per il fatto che non mi lavavo”, ha raccontato. “A 14 anni hai altro a cui pensare”, ha aggiunto precisando su quest'ultimo aspetto. Ma per Madame gli episodi di bullismo non si sono fermati alle parole, perché in almeno un’occasione i coetanei le hanno riservato un trattamento ancora più duro ed ingiusto. Sono passati infatti a una vera e propria aggressione fisica.

“Una volta sono svenuta”, ha aggiunto la cantante. “E loro, i miei compagni, mi hanno calpestata per capire se fingessi”. Quella di Madame è stata una confessione che ha toccato nel profondo i fan. Madame ha quindi parlato della propria identità: "Io sono bisessuale - ha spiegato -. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”. "Nella mia crescita voglio avere il diritto di provare e scegliere - ha affermato ancora a Il Fatto quotidiano -. Ho detto di essere bisessuale, sto accettando fino in fondo ciò che sono. Fluida. Se mi passa la battuta, si sco*** di più. Come farei a descrivere l’amore per una donna senza averlo mai provato? E devo innamorarmi di un uomo, per poterlo cantare”. Insomma, un personaggio all'avanguardia, tutto da scoprire.

