Tommaso Zorzi e il caffè mancato con Mahmood: "Ci ho provato ma ho fatto l'ennesima figuraccia"

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5 ed è ora lanciatissimo nella sua carriera televisiva, che attualmente è caratterizzata dal ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi 2021. Dal punto di vista sentimentale, l'influencer ha rivelato alcuni retroscena, uno su tutti quello con Mahmood e il due di picche rimediato: in pratica il cantante ha rifiutato di bere un caffè con Zorzi dopo l'invio di un messaggio da parte dell'influencer.

Zorzi ha raccontato infatti questo retroscena a Stefania Orlando durante la sua esperienza nella casa: "Mahmood? Gli ho chiesto di prendere un caffè nonostante manco mi conoscesse. A me non frega nulla e se mi dici di no, sti ca***. Tanto amore una figura di mer** in più, una in meno, non cambia assolutamente il bilancio", ha dichiarato con la sua solita ironia Tommaso Zorzi. L'influencer è entrato ulteriormente nel dettaglio: "Mi serviva il numero di un ufficio stampa, questo mio amico mi manda il numero di un certo Alessandro, ma sbaglia. Invece di un ufficio stampa mi manda il numero di Mahmood, me ne accorgo dalla foto profilo Whatsapp", ha spiegato.

E ancora: "Per giorni penso se scrivergli o no. Poi il 31 agosto 2019 gli scrivo ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero’, effettivamente è un po’ creepy. ‘Solitamente non sono così sfrontato, ma per questa volta ho deciso di farlo. Ti va se uno di questi giorni ci prendiamo un caffè’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma. Perché se dico Tommy, Tommy chi? Tommaso Zorzi? Un po’ imprenditrice digitale. Quindi ho optato per Tommy Z con il punto. Ok alla fine ho l’immagine profilo quindi ho pensato che capisse. Non mi ha mai risposto, capite? Mi avrà salvato con il nome ‘non rispondere stalker 1′", ha detto Zorzi sempre con la consueta autoironia. E chissà se Mahmood cambierà idea nei prossimi tempi.

