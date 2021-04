Francesca Michielin, dal tifo per la Juventus al primo amore: "Era possessivo, l'ho vissuto male" | Video

03 aprile 2021 a

Francesca Michielin è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Nel 2011 ha vinto X Factor all'età di 16 anni. Grazie alla sua voce unica e al suo talento da vendere, ha iniziato la sua ascesa verso il successo, che la porterà anche a partecipare al Festival di Sanremo in due occasioni: l’ultima nel 2021 in coppia con Fedez e la prima, forse con ancor più successo, con il brano Nessun grado di separazione. Il video.

Nata il 25 febbraio 1995, sotto il segno dei Pesci, a Bassano del Grappa, Francesca Michielin è fin da bambina attratta dalla musica. All’età di 9 anni inizia a studiare pianoforte, e a 12 si impratichisce anche con il basso. Nello stesso periodo ha iniziato anche a cantare. Pochi anni dopo, nel 2011, partecipa a X Factor 5 e il suo talento si mostra e sboccia davanti al pubblico di tutta Italia.

Francesca Michielin, dalla relazione con Ramiro Levy all'uomo ideale Alberto Angela

Per quanto riguarda la vita privata, non ha mai fatto segreto che la sua prima canzone sarebbe nata proprio per un amore non corrisposto: “Stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice: ho trasformato tutto il malessere che avevo dentro in qualcosa di bello”, ha raccontato a Grazia in quella circostanza. In un’altra intervista a Vanity Fair del 2016 ha raccontato: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Forse ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni - ha spiegato -. Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare". Ha avuto una presunta storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. I due sembra siano stati insieme per un po’, ma nel 2021, secondo indiscrezioni riportate da Vanity Fair, pare che la loro storia sia finita. E' appassionata di calcio e Formula 1, tifosa sfegatata della Juventus.

