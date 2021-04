Fabio Volo, i figli Sebastian e Gabriel con Johanna Hauksdottir: l'esperienza da panettiere con il padre

03 aprile 2021 a

a

a

Fabio Volo, all'anagrafe Fabio Bonetti, è nato a Calcinate in provincia di Brescia, il 23 giugno 1972, sotto il segno del Cancro. Da giovanissimo si appassiona alla musica elettronica, in particolare al sottogenere Eurodance, e produce alcune canzoni. Una di questa si intitola Volo: da qui il suo nome d’arte. Passa però poi alla conduzione radiofonica: infatti diventa conduttore e speaker per Radio Capital nel 1996, ottenendo grande successo. Dal 1998 al 2001 approda anche in tv diventando uno dei volti del programma Le Iene di Italia1. Ora è un noto personaggio televisivo, scrittore, soprattutto di bestseller, e anche attore.

Cinema: 'Genitori vs Influencer' di Michela Andreozzi, dal 4 aprile su Sky

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo tanti flirt veri o presunti, Fabio si è poi innamorato di Jóhanna Hauksdóttir, una donna islandese e molto affascinante. Dopo un lungo corteggiamento, i due hanno iniziato a convivere dal 2011. Dalla loro relazione sono nati due figli: Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015. Nonostante siano stati a lungo innamorati, sembra che sul finire del 2019 la loro storia sia entrata in una fase di crisi che avrebbe portato, nell’estate del 2020, alla definitiva separazione. Secondo il settimanale Chi, i due avrebbero deciso infatti di lasciarsi di comune accordo, ma di rimanere comunque in buoni rapporti per il bene dei figli.

Giulia De Lellis, prima volta da attrice in Genitori vs Influencer: lei si gode la vita con Carlo | Foto

Tuttavia, nel luglio del 2020 Vanity Fair ha smentito la notizia, confermando che la loro relazione è ancora stabile. Volo tuttavia non ha voluto esternare ulteriori dettagli sulla sua vicenda privata. Jóhanna Hauksdóttir, detta anche Maggy, di mestiere fa l’istruttrice di yoga ed è islandese. Ha conosciuto Fabio Volo a New York nella palestra dove lei insegnava pilates. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, Fabio Volo ha lavorato come panettiere nel negozio del padre con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto. La sua esperienza radiofonica sta continuando attualmente su Radio DeeJay.

Verissimo, Max Pezzali tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Fabio Volo e Sabrina Ferilli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.