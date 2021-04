Max Pezzali, due matrimoni e un figlio. Dagli 883 al libro Max90: "Ho collezionato due di picche"

03 aprile 2021 a

Max Pezzali oggi, sabato 3 aprile 2021, ospite della trasmissione tv di Canale5 Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Il cantante, ex 883, presenta in anteprima “Max90”, libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozioni degli anni Novanta. Dal rapporto con le ragazze ("ho avuto una collezione di due di picche invidiabile"), a come nasce la sua capacità di scrivere canzoni, il rapporto con il figlio e l'attesa di poter fare il primo suo concerto a San Siro (ha due date fissate da tempo, entrambe sold out, rinviate causa pandemia).

Classe 1967, Max Pezzali è diventato famoso con gli 883 - gruppo fondato insieme all'amico e compagno di scuola Mauro Repetto nel 1991 - poi dal 2004 ha intrapreso una carriera da solista, abbandonando definitivamente il marchio "883". Il suo primo album solista è stato Il mondo insieme a te, seguito nel 2005 dalla raccolta di grande successo (disco di diamante in Italia) TuttoMax, contenente i singoli del precedente disco e i più grandi successi degli 883. È uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano con oltre 7 milioni di dischi venduti (compresi quelli degli 883) nel corso della sua carriera, in cui ha pubblicato complessivamente 21 album e 61 singoli e ha ricevuto svariati premi, inclusi tredici Telegatti, tre Festivalbar su dodici partecipazioni, un riconoscimento ad Un disco per l'estate su due partecipazioni e tre World Music Awards.

Attualmente Pezzali è sposato con Debora Pelamatti, dall'aprile del 2019, sua amica storica. Dal precedente matrimonio con Martina Marinucci, durato dal 2005 al 2013, ha avuto un figlio (Hilo, 13 anni). La vita sentimentale e il rapporto con le ragazze durante la gioventù è uno dei temi ricorrenti delle sue canzoni: il cantante ha sempre dichiarato di essere stato molto impacciato. Grande appassionato di moto (è socio della concessionaria Harley-Davidson a Pavia) e di fumetti, è un tifoso sfegato dell'Inter.

